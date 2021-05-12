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「我抵抗力很強！」他想快點得新冠4原因曝　網罵翻：已截圖

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲戴口罩、勤洗手、保持社交距離是防疫不二法則。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣本土疫情升溫，全民提升防疫意識刻不容緩，不過竟有網友宣稱既然遲早都會得新冠，戴口罩可能也防不住，不如早點感染，更煞有介事列出4大理由，包括抵抗力強影響不大、花了500元買防疫保單等。離奇論點一出瞬間被罵翻，不少網友紛紛截圖備份，揚言要向保險公司舉發。

網友12日在PTT發文，題為「我想要快點得肺炎」，同時列出4大奇葩理由，一是趁疫情還沒爆發，早點得病可得到最好的醫療照顧；二是花了500元買防疫保險，有機會領到10萬元；三是既然遲早都會得的，為什麼不現在得；四是他自認抵抗力很強，當兵新訓時是少數沒得流感的人。

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他表示發文前有經過認真思考，能不得病的機率很低，除非都不出門、零社交，不然早點得病、早點有抗體，也不用整天擔心會接觸確診者，「也有跟我一樣想法的人嗎？」

▲▼0512防疫6大方向。（圖／疫情指揮中心提供）

文張貼出後，鄉民一面倒罵翻，更指如此心態可能讓保險公司拒絕理賠，「不可取，有想過醫護人員的辛苦嗎」、「故意染病保險公司不理賠喔」、「等你得了有後遺症又要後悔了」、「傳染給別人怎麼辦？得肺炎不是只有你的事」、「這截圖給保險公司會怎樣嗎」？

中央疫情指揮中心昨公布新增7例本土案例，有6例感染源尚未查明外，今又再增16例本土病例，3例與宜蘭遊藝場相關、10例與蘆洲男相關，另有3例感染源待釐清。

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