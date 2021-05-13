即起自己當成第3級！醫憂「社區爆發醫療恐崩潰」：以日本為鑑

▲台北市萬華區進行全面大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情已走向「第三級警戒」邊緣，昨日單日一次新增16例本土個案創新高。醫師姜冠宇在臉書上指出，台灣現在已經離第三級非常非常接近了，現在起自己當成第三級，會比較好，並以日本為例「日本的醫療已經處於緊繃邊緣，以此為鑑，大家要提高警戒心應對」。

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，疫情警戒標準仍維持第2級，但啟動防疫6大方向，包含落實全國營業場所防疫管理、加速加強疑似通報、擴增防疫旅館、擴大匡列接觸者、專責醫院全數啟動、短期商務縮短檢疫從嚴審查。

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姜冠宇在臉書發文指出，現在防疫思維升級了，旅遊史不再是高度懷疑的準則，而是有疑似症狀、社區呼吸道症狀治療超過三天無效就要懷疑COVID。各醫院也開始全面禁止探病、暫停肺功能檢查、也開始ABC routine (influenza A+B & Corona virus)，「如果你懷疑一個人流感與類流感，那你此時沒有理由不懷疑COVID，不能只測流感快篩，而不驗PCR並行政通報」。

▲校園進行全面消毒。（圖／記者陳以昇攝）

姜冠宇提到，也許是第三級防疫瞬間關閉諸多店家，會造成太大衝擊，所以中央沒有立即升階，但是這不代表現在中小型聚會沒有風險，幾起群聚傳播鏈追查不到，追溯可能已經得很遠，「我是認為大家要現在起，自己當成第三級，會比較好，因為第三級的認定標準，其中有單周內3起群聚，那我們已經非常、非常接近了」。

姜冠宇說，台灣的孤島環境是優勢也是劣勢，雖然可以有地理阻隔做為超前防疫立基，但是一旦社區要爆發，台灣的醫療消耗在封閉環境內會快速且臨近無援，因為日本現在就是如此，別以為他們案例沒印度多，他們醫療已經處於緊繃邊緣，「以此為鑑，大家要提高警戒心應對」，尤其已經不少南下施打疫苗的人潮，也自己移動上小心，交通路線做到最少接觸。