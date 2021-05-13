快訊／北市八大行業暫不關閉　黃珊珊：未落實「實名制」就停業

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

新北市長侯友宜因應疫情宣布關閉八大行業。台北市副市長黃珊珊強調，管比關更重要，已要求警察局輔導所有店家即日起要落實實名制，如有違規將要求暫停營業。

黃珊珊13日在臉書表示，被很多人問要不要關這關那，重點是管比關更重要，關掉一個場域簡單，但關了以後呢？從去年到今年，台北市都沒關閉過運動中心與圖書館等公有場館，但嚴格執行實名制，台北市的酒店舞廳到今天為止已執行快一年的實名制，很多人都不太願意去酒店，重點是實名制，不是關掉就了事，轉入地下營業更管不到，也不見得是好事。

黃珊珊指出，萬華阿公店等飲酒業者傳出確診，昨天晚上到萬華分局，與疾管署防疫醫師討論疫調，因為客人名單須一一調查，需要萬華分局的協助，所以決定萬華分局先就確診者工作地點的監視器全部調閱，一一比對查證客人身分，並要求業者提供員工名單一一查核，務必將疫調做到完整，另外要求警察局輔導所有店家即日起要落實實名制，如有違規將要求暫停營業。

黃珊珊提到，防疫醫師建議市府提出一個專案採檢站，提供萬華地區身體不適民眾就近採檢，防止疫情擴散，他們選定中興醫院作為專案採檢站，讓和平醫院可以儲備量能；而艋舺公園附近的街友，昨夜啟動關懷行動，社工一一提供防疫物資與訪視，有需要者將移至收容處所，並輔導告知周邊疫情與風險。

黃珊珊還說，台北市啟動「準第三階段」防疫，雖然中央沒有提升防疫層級，但已做好進入第三階段的準備，也有因應社區感染的最壞打算，一年多來，一直是做了再說，從來不是只說不做，一年多來的防疫準備，現在才要見真章，大家要一起努力，才能戰勝這場疫災。最後黃珊珊也強調，最近不要趴趴走，減少移動就減少病毒傳染機會。