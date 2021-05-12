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搶購防疫物資！彰化有人一次買10盒口罩　藥局：酒精銷量增5倍

▲彰化藥局出現民眾搶買口罩及酒精情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化藥局出現民眾搶買口罩及酒精情形。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，被定調進入社區感染。陳時中今(12)日在立院備詢時，更坦言今天可能進入第三級警戒。彰化市丁丁藥局出現民眾搶買口罩及酒精的情形，醫師張桓齊說，搶買的情形比往日增加5倍，備量都還足夠。

2020年初彰化出現首例白牌司機確診死亡後，搞得人心惶惶，就連到菜市場買把蔬菜，都戴起口罩自保，不僅如此計程車及旅遊業者業績狂掉，今年初景氣才剛剛要復甦，沒想到疫情再度攪局，沒有減緩反而更加嚴峻，這讓彰化縣民再度繃緊神經。

▲彰化藥局出現民眾搶買口罩及酒精情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化市丁丁藥局上午出現搶購的人潮，只見這群婆媽們人手挽個籃子，籃子裡面滿滿都是消毒必備用品，張桓齊說，今天上午採買的民眾，以口罩、酒精及乾洗手位居前三名，尤其出門攜帶方便的小瓶裝酒精，成為必掃的品項。

▲彰化藥局出現民眾搶買口罩及酒精情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張桓齊也說，上午9點不到，就有民眾站在門外排隊，一進到店內就朝防疫專區前進，口罩一次拿5盒，還有的甚至大人小孩一次買10盒，大桶裝酒精已經售出10桶，目前所有的防疫用品都還很充足，他也請消費者不用擔心。

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