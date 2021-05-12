印度疫苗打太慢　專家：照這速度「群體免疫得等3年半」

▲ 印度疫情慘重，疫苗供應速度緩慢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒至今在印度造成2266萬人染疫，奪走24.6萬條人命，實際數字可能高出5至10倍，各地醫療、殯葬資源嚴重短缺，煉獄般的場景天天上演。身為疫苗生產大國，印度各地卻苦於無疫苗可打的窘境。專家分析，印度距離群體免疫恐怕還有3.5年。

《今日印度》11日報導，專家根據印度過去100多天以來的疫苗施打情況評估，印度將面臨長期抗戰。若接種進度未來沒有大幅提升，且沒有納入更多候選疫苗，該國將需要3.5年的時間，才能為全國70%人口接種，達到群體免疫門檻。

以印度13.5億總人口估算，欲實現群體免疫，9.45億人需要注射二劑Covaxin或Covisshield疫苗，總共需要18.9億劑。截至目前，印度各邦提供近1.9億劑疫苗，開打經過115天，代表過去每天平均供應約150萬劑疫苗。依照目前的速度，一年預計供應5.4億劑，需要3.5年的時間才能達到18.9億劑。

印度政府10日反駁疫苗短缺的說法，衛生部長瓦德漢（Harsh Vardhan）也發推文表示，已向各邦提供超過1.8億劑疫苗，還有1000萬劑等待使用，並保證會在3天內取得90萬劑，不久後會再收到530萬劑，但仍遠遠不及民眾需求。