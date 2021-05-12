　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度疫苗打太慢　專家：照這速度「群體免疫得等3年半」

▲▼ 印度新冠疫情慘重。（圖／路透）

▲ 印度疫情慘重，疫苗供應速度緩慢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒至今在印度造成2266萬人染疫，奪走24.6萬條人命，實際數字可能高出5至10倍，各地醫療、殯葬資源嚴重短缺，煉獄般的場景天天上演。身為疫苗生產大國，印度各地卻苦於無疫苗可打的窘境。專家分析，印度距離群體免疫恐怕還有3.5年。

《今日印度》11日報導，專家根據印度過去100多天以來的疫苗施打情況評估，印度將面臨長期抗戰。若接種進度未來沒有大幅提升，且沒有納入更多候選疫苗，該國將需要3.5年的時間，才能為全國70%人口接種，達到群體免疫門檻。

以印度13.5億總人口估算，欲實現群體免疫，9.45億人需要注射二劑Covaxin或Covisshield疫苗，總共需要18.9億劑。截至目前，印度各邦提供近1.9億劑疫苗，開打經過115天，代表過去每天平均供應約150萬劑疫苗。依照目前的速度，一年預計供應5.4億劑，需要3.5年的時間才能達到18.9億劑。

印度政府10日反駁疫苗短缺的說法，衛生部長瓦德漢（Harsh Vardhan）也發推文表示，已向各邦提供超過1.8億劑疫苗，還有1000萬劑等待使用，並保證會在3天內取得90萬劑，不久後會再收到530萬劑，但仍遠遠不及民眾需求。

ET快訊
新北若封城　「禁足21天」防疫措施曝光
宜蘭國小學童確診「媽媽也染疫」！　姑姑在銀河遊藝場工作　
旅遊全沒了！若升3級警戒「主題樂園、風景區」都將停止營業
快訊／萬華「清茶館小姐」確診！　也去過廟會
快訊／今日傳「本土超過10例」！新店、萬華都有　蘆洲7人
社區有確診者怎辦？　美女醫曝「2步驟自保」：感染力非常低
基隆婦足跡曝光！一家4口曾到高雄進香　10天後確診
台灣進入社區感染！若升第三級警戒有多恐怖？　網曝殘酷真相
獨／北北基社區感染爆！　台北市緊急預備「大型收治場所」
載基隆婦到醫院　2消防員「未穿防護衣」！全分隊19人隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

這國接種率達6成…染疫數卻突增1倍！　37％確診者已打2劑疫苗

每2人就1確診！　印度果亞邦淪煉獄...要1200瓶氧氣只分到400瓶

婚禮取消害她嫁不出去！　22歲女兒火大把生病父活活掐死

懷孕7個月染疫…「胎停」引產仍病逝！　印度女醫最後遺言曝光

印度疫苗打太慢　專家：照這速度「群體免疫得等3年半」

印度B.1.617.2變種毒株　恐比英國變種「傳染力高出6成」！

印度變種病毒B.1.617釀新冠地獄　WHO警告：已擴散全球44國

巴西有110種變異毒株傳播！　有3種列「令人擔憂」：有更大傳播力

日女高中生瘋「熱熔膠眼淚妝」　網羞喊：以為是謎片！

對台戰略清晰恐不利美國？　美眾議員駁斥：中共才是挑釁者！

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

這國接種率達6成…染疫數卻突增1倍！　37％確診者已打2劑疫苗

每2人就1確診！　印度果亞邦淪煉獄...要1200瓶氧氣只分到400瓶

婚禮取消害她嫁不出去！　22歲女兒火大把生病父活活掐死

懷孕7個月染疫…「胎停」引產仍病逝！　印度女醫最後遺言曝光

印度疫苗打太慢　專家：照這速度「群體免疫得等3年半」

印度B.1.617.2變種毒株　恐比英國變種「傳染力高出6成」！

印度變種病毒B.1.617釀新冠地獄　WHO警告：已擴散全球44國

巴西有110種變異毒株傳播！　有3種列「令人擔憂」：有更大傳播力

日女高中生瘋「熱熔膠眼淚妝」　網羞喊：以為是謎片！

對台戰略清晰恐不利美國？　美眾議員駁斥：中共才是挑釁者！

維密最新摯友是「歐陽娜娜前經紀人」！　豐腴代言照網看傻：拒買

防疫新規懶人包！6賣場禁試吃、3大超商近萬間停借廁所

不斷更新／第32屆金曲獎入圍名單揭曉！

LIVE／北北基宜「本土病例」連環爆　陳時中緊急說明

LIVE／疫情進入第三級警戒？　蔡英文將親自上火線發表談話

獨／疫情爆發！《火神》險開天窗透支千萬　香港火效專家來不了

社區感染爆發！　新北若封城擬「禁足21天、1周外出3次採購物資」

快訊／台北市國際龍舟賽「準備閉門」　路跑、足球賽、柔道全取消

獨／起底高雄鐵鎚男　19歲就襲胸！「從右摸到左」害女騎士慘摔　

哈登復出在即！厄文卻遭重擊右臉「狀況不明」　籃網3巨頭難合體

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

國際熱門新聞

西門町棄嬰屍！25歲情侶2年後被逮

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

業界公開秘密！記者曝比爾蓋茲「沉迷女色」

比爾蓋茲離婚時機巧妙　美媒曝關鍵

「這樣下去將被政府殺死」　日本三主流媒體全版刊登

阿伯娶17妻生151子！　每晚5P大戰還排時間表

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

大猩猩盯熟睡小嬰兒隔窗秀母愛！百萬人感動

快訊／憂通膨拋售科技股　美股暴跌473點

印度演員「死前錄影」po文：原本能活

WHO：印度變種病毒擴散全球44國！

新冠確診男出院！　回家死在鄰居家門前

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

頭蝨「群居吸血」9周！女童頭上噁蟲竄動

更多熱門

相關新聞

阿聯酋航空運送疫情救援物資至印度

阿聯酋航空運送疫情救援物資至印度

阿聯酋航空宣布成立杜拜-印度的人道援助空橋計畫，將所有杜拜飛印度航班中尚未搭載貨物的可用貨運空間，免費提供給國際非政府組織使用，讓緊急醫療救援物資加速抵達印度九大城市，協助當地民眾對抗疫情。

疫情嚴峻「警戒恐升第三級」　陳時中：今天還不會宣布

疫情嚴峻「警戒恐升第三級」　陳時中：今天還不會宣布

印度疫情嚴峻「豐泰工廠停工十個工作天」　產能、財務無重大影響

印度疫情嚴峻「豐泰工廠停工十個工作天」　產能、財務無重大影響

友邦宏都拉斯買中國疫苗　陸強調一中

友邦宏都拉斯買中國疫苗　陸強調一中

快訊／防疫恐升級　北市府15：30緊急出面說明

快訊／防疫恐升級　北市府15：30緊急出面說明

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19印度疫情印度群體免疫疫苗

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

基隆也傳確診者！陳時中未否認

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

基隆婦確診女兒北市上班　大樓某樓層今起禁止出入

快訊／中永和、五股、三重今全區大消毒　新北校園全部不開放

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面