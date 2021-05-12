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婚宴想讓亡母「靈牌坐主桌」　準新娘求問：怎麼說服男方家人？

▲新郎新娘,婚禮,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲結婚儀式要配合雙方家庭的禮俗習慣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

每個家庭有各自的生活習慣，禮俗忌諱也不盡相同，當伴侶要結婚成家時，就勢必要互相配合。一位即將舉辦婚宴的女網友表示，想讓媽媽的「靈牌」坐婚宴主位，求問：要怎麼說服男方家人？

原PO昨日在臉書粉專「靠北婚姻2.0」發文指出，她下個月要結婚了，想讓媽媽坐主位，「不過她本人不會到，只有靈牌會到，該怎麼說服男方家人？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

▲準新娘在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

不少網友得知原PO的想法，紛紛提出建議，「其實直接空一個位置就可以了，提早燒香跟你媽媽說一下時間地點」、「可以用遺物代替吧」、「空個位置擺碗筷，出門拜拜告知就好」、「留個空位給媽媽應該可以吧，請牌位到好像怪怪的」。

也有人建議原PO不要這麼做，夫家可能會因此不滿，「你有考慮到男方的想法嗎？萬一造成男方父母對你有成見，將來婚姻這條路會走的很辛苦」、「病得不輕啊～如果我是婆家絕對不會讓妳有好日子過」、「除了夫家，妳別忘了妳還有妳的朋友，妳的婚禮會因為神主牌位失焦」。

▼網友熱烈回應。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

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