台中參加婚宴！主桌隔壁「10位超大咖」畫面震撼　網驚：喝3杯才夠

▲大咖賓客現身，讓賓客看了嘖嘖稱奇！（圖／臉書粉專中二小喇叭）



網搜小組／劉維榛報導

臉書粉專《中二小喇叭》於8日分享一張超狂婚宴場景，原來是陳柏惟團隊主任陳建良跑行程，敬業向每桌賓客敬酒，結果走到最前方時，赫見有一桌「神秘賓客」，各個來歷不小，比主桌主人們還大咖。更引發一票網友笑虧，「這桌輩分太大了，三杯不夠吧！」

畫面可見，「十尊佛像」正氣儼然圍坐一圈，場面壯觀又霸氣，與現場溫馨氣氛，形成極大反差對比，讓人不自覺想跪下參拜。陳主任向《ETtoday新聞雲》透露，地點位在台中市南屯區的雅園新潮婚宴會館。

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照片引發3千多名朝聖，紛紛刷讚直呼，「這桌真的要跪下磕頭了」、「女神下午茶」、「一整桌都是大咖，不知如何上菜」、「這桌飯後甜點可能要上蟠桃了」、「這桌輩分太大了，三杯不夠吧」、「神明一桌真的大咖很特別不容易」。

事實上，日前一對屏東新人結婚，也請來神尊到宴會場地加持，內行解釋，「這是為了答謝神明而請來的，鄉下蠻多地方都有，通常感謝懷孕、湊成姻緣都有，同樣會上菜，新人也會給神明敬酒，並擲筊獲得聖筊後再換下一位神明，結束後會請他們回去，堪稱是喜宴的大咖賓客。」