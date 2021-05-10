女大生遭同校男拍臀　控校方兩單位互推！監視器檔案還是沒拿到

▲桃園女大生遭拍臀性騷！校方「拒給影片」還讓談論過程整個處室都聽得到。（圖／女大生授權提供）



記者林冠吟／綜合報導

桃園一名19歲的女大生在IG上控訴，2日傍晚在校門口遭到同校的男學生拍臀性騷，而同行的友人指稱是喝醉就離開，讓她當下既恐慌又憤怒，向性平會檢舉並要求拿到監視器畫面，遭到性平會與教官室拒絕，兩個處室互踢皮球，態度強硬，甚至直接在教官室大聲討論，完全沒有保護她的隱私，讓她感到相當不舒服；儘管教官室組長表示會在10日與她連絡，但截至中午12時前仍沒有接到任何回應。

女大生指出，2日事發當下遭到男學生拍臀性騷後，隨即向性平會檢舉，儘管輔導室有介入詢問是否需要輔導，但教官與性平會強硬的態度與處理方式，都讓她感到相當的不舒服。

她指出，事發過後她先是向性平會要求拿到事發當下監視器畫面的檔案，卻遭到性平會拒絕，原因性平會指出監視器畫面的檔案屬於「機密」性質，需要和教官室取得授權後才能留存，她覺得性平會說得有理，就轉往教官室尋求協助。

未料到教官室後，向教官室要求調閱監視器畫面並留存檔案，教官竟先質疑她「為什麼要這個檔案？」，她回應「我是當事人，我為什麼不能保有這個檔案」，負責的教官竟回應調閱監視器畫面並保存等事宜，「他們不能負責」、「因為是機密檔案所以不能給」，還要求她須先和性平會取得許可後再來教官室調閱，讓她相當傻眼，認為性平會與教官室根本就是在互踢皮球。

▲桃園女大生表示2日晚間6時許在校門口遭到同校的男大生拍臀性騷。（圖／翻攝自Google地圖）



她也提及，在教官室和教官談論的過程，更是完全沒有保護她的隱私，談話過程整間處室都聽得到，她表示「所有人都知道我就是那個被性騷的女生」，學校強硬的處理態度宛若讓她再一次回憶起事發當下，令她感到相當恐懼。同時，教官室雖然向女大生表示，會在今天向她連絡，但截至中午12點前，她都沒有接到相關聯絡電話。

女大生也向《ETtoday新聞雲》透露，她2日大約是晚間6時許遭到性騷，學校約莫在22時許就已經掌握到性騷的兩位男大生，卻完全不讓她指認是否就是當事人，她表示「就算你不要讓我跟他們見面，也可以用照片讓我指認啊！」但學校對此僅回應，會有老師單獨和當事男大生了解相關細節，並仍拒絕讓她指認，令她感到相當錯愕。

▲女大生表示，教官室雖然表示10日會和她取得聯絡，但截至中午12時為止，都沒有接到電話。（圖／女大生授權提供）



她也透露，如果今天是比她還要更弱小的女生，面對到類似的性騷擾事件，當下一定很恐慌不知道該如何處理，面對學校如此強硬的態度，只會讓自己更加慌張恐懼，希望學校能更正視性騷擾案件的處理問題，不要讓事件重演。

她也坦言，會發生性騷擾案件不是她自願的，雖然教官和性平負責人都有說過她很勇敢，也願意聽她控訴，但她還是從處理態度中看到對方無語中的不情願，且事發後只要她晚上回家，聽到身後有腳步聲都會下意識回頭並加快腳步，「內心真的都是無數的害怕」。

針對後續的會希望如何處理，女大生表示還是希望事發的2名男大生向她當面道歉，而學校對於性騷事件的態度處理，可以更加積極，不是當事人一直在後面催，學校才願意處理，態度還如此強硬。

至於是否有可能走法律途徑，女大生則回應，其實現在對於相關的程序要如何處理，自己也不是很清楚，但會去找婦女基金會等民間團體詢問過後，再去決定後續要如何處理會比較適當，現階段還是希望學校能盡快將事發檔案交給她，並獲得2位當事男大生的道歉。

►我沒有遲到，是時間遲到了。