「覺得防疫是指揮中心的事」　美的好朋友：感染鏈靠每個人斬斷

▲醫護粉專「MedPartner 美的好朋友 」憂心，民眾漸漸覺得防疫事指揮中心的事。（圖／指揮中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

因為華航與諾富特飯店的疫情破口，以及今日爆出的不明感染源案例危機，讓疫情警戒升級。不過醫護粉專「MedPartner 美的好朋友 」卻憂心，防疫1年多以來，民眾「漸漸覺得防疫是指揮中心的事，是防疫人員的事」，並提醒大家回想起去年的幾波感染源不明的社區感染，其實都是大家合力防疫斬斷的。

醫護粉專「 MedPartner 美的好朋友」發文表示，今天出現了多起不明感染源的確診個案，疫情警戒也升至第二級，並公佈了有風險的確診者足跡。看到資訊時，心底第一個想法就是，「攔下這這幾個社區感染案例的醫師真的太棒了！」

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「 MedPartner 美的好朋友」提醒，我們能不能挺過這波危機呢？如果大家都能回到去年戴口罩、勤洗手、落實社交距離的遵守程度，那就一定沒問題，「不做好這些基本動作，就是害人害己的行為啊」。

▲「 MedPartner 美的好朋友」強調，去年的感染練，都是靠每一個人一起防疫斬斷的。（圖／記者蔡玟君攝）



「 MedPartner 美的好朋友」憂心，最近也有一種感覺，大家好像經過了一年多，漸漸覺得防疫是指揮中心的事，是防疫人員的事，跟你沒什麼關係的樣子，「但事實上，防疫靠的就是每一個人！而且是所有人都一起做到才會有用！」

「 MedPartner 美的好朋友」強調，去年的社區傳播的感染鏈是怎麼斷掉的？「是指揮官跑去把一個一個感染者全撈出來嗎？」不是，是我們每個人都把口罩戴起來手洗乾淨斬斷的。是第一線醫護在高度警覺下快速攔截確診者的。

「 MedPartner 美的好朋友」說，每個戰士們都要在戰場上做好屬於自己的工作，「因為我們是台灣人，我們四百年來都是這樣同島一命」，跟這座島上的每一個你一起作戰，「我感到很有勇氣，也非常光榮」，至於那些愛扯後腿要當破口的，我們就為了自己和親愛的人們，把他們的破口一起補上就對了。