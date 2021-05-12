基隆婦爆確診！1日到南部廟會、2日診所就醫、11日全身癱軟送醫

▲基隆12日傳出有確診個案，市府緊急對進行大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市12日傳出確診案例，而中央疫情指揮中心指揮官陳時未否認。據悉，該確診者1日到過南部廟會，2日自行到診所就診，直到11日全身癱軟被救護車送到醫院，而經採件確診新冠肺炎。對此，基隆市長林右昌12日下令，全市大消毒。

網路上12日流傳一段對話截圖，顯示基隆某醫院來了一個發燒四天沒有出國史的病人，而檢驗PCR陽性。消息傳出，陳時中12日一早到立法院備詢時並未否認，僅表示下午會在記者會上說明。

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據悉，這名確診者疑似在1日時到過南部廟會，返回基隆之後身體不適，2日自行前往診所就醫，一直到11日上午，出現全身無力、四肢癱軟症狀，家屬緊急通報119後送醫，目前經過採檢確定確診新冠肺炎，於是緊急向上通報。另外，其女兒在北市上班，目前該棟大樓11日晚間已緊急大消毒，公司12日起居家上班。

對此，基隆市政府則發出聲明表示，有關相關的疫情訊息，都由中央流行疫情指揮中心統一說明，而因為疫情警戒升級，市府11日下午已與北北桃同步採取防疫升級措施，將會持續要求相關單位確實做好防疫工作，並請民眾務必配合。

另外，市長林右昌也要求全市大消毒，因此環保局也將於上午10時於基隆火車站南站開始進行預防性消毒。