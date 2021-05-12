好市多一片空！「熟食區座位秒淨空」驚呆網友：快把貨補滿

▲熱食區座位全淨空！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

隨著本土疫情連環爆，包括麥當勞、IKEA都宣布實名制，而好市多在今（12）日也緊急把用餐區給清空，畫面曝光後，引發一票網友讚爆「很有效率！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，今日上午去賣場採購生活用品實，發現熟食用餐區，變成巨大廣場，眼前更是空無一人，讓她驚呼「疫情升級，熱食區座位又取消了！」

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文章曝光後，底下網友給予認同，「本來就應該如此了！不要鬆懈」、「很好！很有效率」、「防疫加油！疫苗打起來」、「保佑臺灣」、「最近也少去了吧...先把貨補好補滿」、「好空啊」、「本來就要這樣了」、「台灣的防疫效率真的無話可說！住在日本的台灣人經過」、「保護大家安全呀！而且回車上或回家安心吃東西不好嗎」。

面對這場疫情戰役，全台民眾都不能鬆懈，繼麥當勞、IKEA宣佈進入門市須留下姓名、電話後，家樂褔稍早也宣布量販店設置之購物中心內的美食街也要率先實施實聯制，實施對象為館內用餐消費者，民眾需留下入館日期、時間、代表者姓名、聯絡方式、同行人數等資料。

除外，家樂福、愛買、全聯、好市多全門市也全暫停試吃並加強消毒，其中，全聯同步暫時禁止消費者使用廁所、微波爐，好市多則將用餐區餐桌椅全撤離並減少2成人流進入賣場。

▼網友掀起討論！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

