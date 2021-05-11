南投仁愛鄉長吳文忠涉貪判刑二度停職　前鄉長張子孝代理

▲仁愛鄉代理鄉長張子孝（右）今宣誓就職。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉第18屆鄉長吳文忠因涉貪汙案遭判刑停職，縣府依地方制度法規定核派前鄉長張子孝代理；張子孝表示，雖然只代理一年半的時間，但一定會帶領團隊在最短時間內步入軌道，提供更多符合鄉民需求的福利與服務，讓鄉政順利推動。

吳文忠在2018年當選仁愛鄉長，同年起就涉嫌透過白手套圍標小型工程收受回扣，遭台中地檢署聲押、起訴，今年2、3月間才交保復職，未料4月22日就被台中地院認定收賄16次、不法所得225萬2千元，重判18年6月徒刑、褫奪公權5年，復職短短50天又被停職。

▲仁愛鄉代理鄉長張子孝（右）今宣誓就職。（圖／南投縣政府提供）

仁愛鄉「代理鄉長宣誓就職及交接典禮」今天上午10時在仁愛鄉多功能會館舉行，由洪瑞智擔任主持人和監誓人，在張子孝宣誓後，由公所秘書謝汪汕將印信移交給張子孝，順利完成交接儀式，縣議員廖文賢、仁愛鄉民代表會主席高俊明和多位鄉民代表、村長、公所同仁等都到場觀禮。

洪瑞智表示，張子孝曾任仁愛鄉第16屆鄉長、縣府原民局長，這次派代前擔任縣府機要秘書，學經歷豐富，相信在其領導下，能帶領公所同仁繼續依照年度施政計畫使鄉政無縫接軌；他也期許張子孝接任後，能多方傾聽各界的建言和民眾心聲，並與代表會維持良好聯繫，府會和諧共榮，發展仁愛鄉各項建設。



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