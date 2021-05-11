陳亭妃促成緊急用藥平台成立　搶救毛小孩生命不再找嘸藥

▲民進黨立委陳亭妃舉行「生命無價！ 毛小孩緊急用藥平台成立！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

近期有動物因為需要破傷風藥，卻礙於該藥未列入「人醫動物用藥」，延誤治療時程、錯失搶救黃金時間導致動物往生的狀況，經過民進黨立委陳亭妃的協調，農委會防檢局已成立動物緊急需用人藥治療平台，讓獸醫師有緊急治療需求時，可以透過平台第一時間取得用藥。

陳亭妃11日上午與獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫、台中市獸醫師公會理事長劉彥傑、台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳等人在立法院召開「生命無價！ 毛小孩緊急用藥平台成立！」記者會。

陳亭妃表示，在她的協調、促成下，農委會防檢局成立動物緊急需用人藥治療平台，讓獸醫師有緊急治療需求時，可以透過平台第一時間取得用藥，平台在幫助毛小孩且不違反目前體制之下已經順利運作。

陳亭妃指出，跨部會的協調需要時間溝通，經過她的協調過後，防檢局和食藥署兩單位都很有效率，平台機制由獸醫師向防檢局、全聯會通報，第一時間確認後通報食藥署，食藥署通知藥局或藥商給藥。

陳亭妃說明，沒有任何停滯的時間，各單位單一窗口，沒有繁瑣公文的來往，緊急治療後再填寫相關表單即可。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）



防檢局副局長徐榮彬表示，現行《動保法》第4條有相關法條，但在執行當中，有少數藥物沒有建立機制，毛小孩真的需要人用藥品時就沒藥可用，平台成立後就有因為腫瘤造成大量出血的案例，獸藥沒有藥物可治療，經由此平台取得相關用藥。

獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫指出，透過平台使用的第一例，是高雄飼主的一隻大型犬因為腫瘤，牙齒會不停流血流滿地，又因為心臟病無法麻醉止血，只能重複輸血，因此向他詢問是否可以申請人用抗腫瘤藥物，取得藥物之後，這隻毛小孩狀況目前相當穩定。

譚大倫說，疾病有非常多變化，即使是同一狀況，也可能需要不同藥物。

台中市獸醫師公會理事長劉彥傑表示，促成這個平台的案例發生在他的動物醫院，當時因為沒有成立平台，由防檢局緊急以個案方式協調取得用藥，但「小黑」還是不幸過世，但也因為牠的過世，成立了這個平台，讓更多的毛小還有更多的用藥使用。

衛福部食藥署研究員祁若鳳回應，食藥署非常支持毛小孩緊急時的用藥需求，希望未來對毛小孩緊急用藥給予及時支援，也呼籲人用藥廠或動物用藥廠，能積極申請動物用藥許可證，讓毛小孩用藥可更多元。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳提及，參與動保運動這段時間，目前是國會最關心毛小孩的時刻，毛小孩現在已經不是「物」，而是定義成人與物之間的個體、生命，這是很大的進步。

何宗勳認為，原本的用藥機制，對毛小孩的搶救非常有限，動保團體期待以負面表列管制動物緊急需用人藥。

陳亭妃表示，此平台要維持常態，隨時可以搶救毛小孩的生命，未來透過平台建立的資訊跟樣態，也能成為目前「人用藥品治療動物之暫行替代品項」增列的依據。

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