全台防疫升級　黃偉哲：落實防疫規定「沒有任何僥倖的本錢」

▲全台防疫升到第2級，台南市長黃偉哲指出，不能夠實施實名制的地方一律要停止營業。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央防疫指揮中心下令全台防疫升到第2級，台南市長黃偉哲指出，中央疫情指揮中心的規定是很具體的，超過室外500人、室內100人，這些活動都要停止，餐廳的隔板一定要啟用，不能夠實施實名制的地方，一律要停止營業，台南市會遵照這個方式做。

黃偉哲市長指出，台南市會盤點自己的活動，有些是中央辦的，像全國大專運動會，那個是教育部來做統一回答，但全大運的實施機關成大也會把他們的防疫計畫送過來，市府不能替成大回答，但會依照疫情指揮中心的行政指導，來審視成大的防疫計畫書。

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黃偉哲說，這次疫情來勢洶洶非同小可，已經沒有什麼模糊或是大家說「講感情」的空間了，因為北部有確診，南部剉咧等，因此南部絕對不能掉以輕心，沒有任何僥倖的本錢、沾沾自喜幸災樂禍的空間，市府一定會全力落實各項防疫規定。

黃偉哲強調，過去不僅在夜市，相關的活動，市府常常在做宣導，但是言者諄諄聽者藐藐，都是以勸導為主，這次勸導再不聽的話，市府就堅決果斷的實施開罰，不會再寬貸，如果一個人的僥倖、一個人的漫不經心，造成防疫的缺口，像華航的機師、就像諾富特一樣，一人僥倖全民遭殃，我們不要讓這種僥倖存在空間。

黃偉哲說，從現在開始，市府自己舉辦的活動，包括即將到來的端午划龍舟，會自我約束，絕對不能有室外500人以上的群聚。至於民間，「大大武花大武花」這些夜市活動，市府也要求所有的人戴好口罩，有些地方、餐飲、大賣場試吃活動絕對禁止，有些餐廳要營業一定要有隔板，要落實，希望大家齊心努力挺過這關疫情。

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