羅東5人確診！老司機曝「遊藝場特性」　憂心炸：怕全場都中了

▲宜蘭遊藝場傳出5人群聚染疫。（圖／翻攝自Google Maps）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《宜蘭羅東「銀河百家樂」5人群聚染疫 還有10人檢驗中》，中央流行疫情指揮中心表示，案1202在宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，目前有其他4人確診陽性。消息一出，就有網友在PTT發文，分析台灣遊藝場的特性，擔憂道「一定全場都中」，話題引發討論。

這位網友文中指出，台灣遊藝場都又小又擠，「裡面一堆人在抽菸，不然就是吃檳榔吐檳榔渣」，代表基本上都沒什麼在戴口罩；「每天早上，中午，晚上都有供應便當」，代表可以在裡面一坐就是一整天。原PO就說，玩機台的客人都是一邊抽菸一邊聊天，吃便當又喝飲料，「這種狀況，有確診病人在裡面玩檯子」，可能全場客人都有染疫風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，日本柏青哥機台都會固定噴酒精消毒，「台灣都是掛在旁邊，有要用的再自己噴，檯子常常髒得跟什麼一樣，甚至還有人一邊摳腳一邊玩。」至於口罩的部分，「店員連抽菸都不敢檔，口罩沒戴誰會講話？客人跑掉誰要負責？」

貼文一出，許多熟知遊藝場特性的網友也紛紛留言，擔憂接下來會爆出更多疫情，「如果不是開分，掉代幣的，更髒」、「這家離車站又近又好停車，周圍吃的又多，很恐怖」、「電子遊藝場裡面都怎麼樣大家心知肚明啦！做好準備」、「應該不少人沒見過這種環境吧，全中真的也不意外」、「我也覺得全中。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！