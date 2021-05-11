獅子會席開4桌！大風車曝「現場約40人」：確診前會長待了半小時

記者黃彥傑、陳雕文、戴若涵／新北報導

中央疫情指揮中心11日下午召開記者會，公布新增7例新冠肺炎本土個案！據了解，感染源不明的蘆洲個案為獅子會前會長，4日曾到過晶華亭餐廳、來來按摩蘆洲長安店、大風車婚宴會館。其中大風車婚宴會館透露，10日晚間接獲衛生局通知，11日一大早緊急全館消毒，業者也吐心聲，表示陸續接到退訂電話，實在很無奈。

▲▼確診獅子會前會長曾到過大風車婚宴會館。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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大風車餐廳經理表示，4日當天全場只有獅子會開席，當時席開4桌，總人數不到40人，當天餐廳員工也有對每個進出的人量體溫，當時60多歲的獅子會前會長體溫正常。員工則透露，當時前會長因有其他攤，到場半個多小時就離開了。

經理透露，10日晚間9時許接獲衛生局通知，有確診者到過餐廳，隔天必須馬上進行消毒，故餐廳11日一大早便趕緊大消毒。經理無奈表示，疫情關係生意很慘淡了，今天消息一出來，接到上百通電話要退訂，真的很無奈。

▲▼晶華亭餐廳11日停業，業者透露已找好消毒廠商。（圖／記者陳雕文攝，下同）



至於獅子會前會長的另一個足跡新莊「晶華亭餐廳」，業者強調，「今天去檢查，結果要明天才會知道，全部員工都好好，沒有一個有問題」，表示由於本來生意就不好了，當天現場只有2、3桌，是一個小包廂裡面，餐廳有自己去找廠商完成消毒。