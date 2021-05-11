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高雄市9區居民半夜被「塑膠燒焦味」臭醒　環保局連夜追查中

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市區11日凌晨1時許突然出現一股塑膠異味，不少民眾睡到一半被臭醒，還以為是家中電器燒焦。對此，高雄市政府表示，的確有收到民眾反應氣味異常一事，經檢測環保局微型感測資料，大寮、林園的高值已經逐漸下降，目前環保局人員正在全力追查來源當中。

▲▼ 愛河水舞秀。（圖／記者洪正達攝）

▲不少高雄市民凌晨都有聞到一股塑膠異味。圖為高雄愛河。（示意圖／ETtoday資料照）

有網友11日在臉書社團「高雄大小事」PO文表示，凌晨1時41分本館路以北都是塑膠味，因為天氣熱，大家都在吹冷氣沒開窗戶，「我們做工凌晨回家的都要吸塑膠味？抽菸的也罰，這種的怎麼罰？」

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其他高雄網友也紛紛留言回報同樣聞到異味，「我剛剛起來以為有東西燒焦，嚇得我都醒了，原來這麼多人聞到」、「一定又偷排放東西了」、「目前高雄市吹南風，空氣中瀰漫著濃濃的燒焦味，包含小港、大寮、鳳山、前鎮、苓雅、新興、前金、三民、左營，環保局正在調查中，請大家緊閉家中門窗，晾在陽台的衣服也請先收進來，以免遭受不明空氣汙染」。

高雄市政府新聞局大約半小時後也在臉書PO文回應，的確有收到民眾反應氣味異常一事，經檢視環保局微型感測資料顯示，目前由大寮區向西偏北擴散，而大寮、林園之高值已逐漸下降，環保局正在全力追查來源當中，「很多人都沒睡，尤其是高雄市政府環保局的同仁們，正在全力查察當中，有政府、請放心！」

高雄市政府表示，有關市民反應氣味異常一事，經檢視環保局微型感測資料顯示，目前由大寮區向西偏北擴散，而大寮、林園之高值已逐漸下降，環保局亦全力查察來源當中，敬請各位市民安心。

高雄一百發佈於 2021年5月10日 星期一
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