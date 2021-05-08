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草爺輸了「減肥插賭」將當一日助理　顏寬恒：用心準備了地獄行程

▲顏寬恒運動。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒 ）

▲顏寬恒運動。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒 ）

記者蘇晏男／台北報導

前立委顏寬恒日前與YouTuber「含羞草日記草爺」為了減肥而互相打賭，但草爺卻在時限內未達成瘦到90公斤的目標，而要當對方的一日助理。對此，顏寬恒8日在臉書表示，他特別準備一整天地獄行程讓草爺體驗，也打趣形容，當然不會是包一整天水餃那麼簡單。

顏寬恒3月底自爆體重是89.5公斤，下定決心要在3個月內減肥10公斤。到了4月26日，他透露得知草爺也在減肥後，雙方意氣相投，因此互相「插賭」，他要在6月26日前減重10公斤，如果瘦身成功，草爺要發1000份雞排，但若他失敗，自己則要發2000份雞排；而草言的賭注則是在5月6日前要減肥至90公斤，一旦未達成目標，就要當顏寬恒的一天助理。

事隔11天，草爺在臉書坦言減重失敗，經過1個月運動只瘦了2.5公斤，願賭服輸要當顏寬恒一日助理；他也寫道，再來就等6月26日顏寬恒的減重成果，就不相他可以經得起食物的誘惑。

該貼文發布後，顏寬恆不僅在底下留言，「敬愛的草爺，恭喜您錄取了，請問何時報到啊」，也在臉書粉專表示，減重是一個男人一生永恆的努力，草爺在這道路上跌倒了，他不但輸了一千份雞排，也輸掉了自己的身體

顏寬恒透露，他特別用心準備了一整天的地獄行程，「寬恒當然不會只讓草爺包一整天水餃那麼簡單」，而是要讓草爺看看非現役民代的一天有多麼辛苦，敬請大家期待。

此外，顏寬恒也開玩笑說，草爺的腳好醜，希望他來當助理前可以先做個腳腳美容，服務處不收醜腳助理的啊。

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