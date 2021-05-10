刪Ｑ總部二階連署近4萬份　顏寬恒喊話「不忘初心，方得始終」

▲顏寬恒向陳柏惟喊話。（圖／翻攝自顏寬恒臉書粉專，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案第二階段連署日前已募集近4萬份，刪Q總部宣布「提前達標」，對此前立委顏寬恒罕見在臉書粉專對陳柏惟溫情喊話，「像您一樣的年輕人從政，真的非常難得，不忘初心，方得始終」。

顏寬恒在文中不斷的稱讚陳柏惟，台中海線有這樣的年輕人從政，真的非常難得，真的希望他好好珍惜這樣的機緣，尤其他千里迢迢來到這個海線加上烏日、霧峰的選區才一年多，對海線的鄉親和民情可能並不熟悉。

顏寬恒指出，海線與烏日、霧峰的鄉親一向熱情而且包容，台灣少有。當初陳柏惟隻身一人來到這個選區時，鄉親毫不保留熱情應對，努力支持，讓才從高雄議員落選的您，一來陌生選區就能夠當選立法委員，正是這種包容與熱情的最好證明。

顏寬恒指出，即使當初他因此落選，也依然對這樣的包容引以為傲。畢竟，除了我們海線和烏日霧峰鄉親之外，全台灣還有哪個地方可以這麼的廣納百川，無私無我的接納一個陌生人？

他表示，但是一年多之後，當在服務選民時，許多鄉親忍不住抱怨。因為，陳柏惟可能還不明白，地方民意代表是來轉達跟解決烏日霧峰民意的公器，「或許真的很關切全國的掃地機器人，但選民希望您先解決地區的空污問題，又或者您很關切動畫節目是不是對岸的認知作戰，但選民希望您先解決食安問題。」

「整個台中地區的立委，以您上的網路電視媒體時數最多，或許這其中有甚麼寬恒不懂的成就感與必要性，但也難怪選民會抱怨與不滿。好的立法委員不需要有四十八小時，您只要專心做好一件事：照顧好海線與烏日霧峰地區的選民，也就夠了。」

顏寬恒說，像陳柏惟一樣的年輕人從政，真的非常難得，文末還不忘了奉勸陳，「莫要遺忘當初您孤身一人來此時的初心，莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，寬恒與您共勉。」

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