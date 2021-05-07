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陳柏惟「100元9折是81元」　宅神笑：這種數學小老師怎麼抗中保台

▲▼台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣基進黨立委陳柏惟，日前口誤將100元的9折算成81元。（圖／記者湯興漢攝） 

記者林彥臣／綜合報導

100元的9折是多少？這麼簡單的生活算數，相信大家1秒就可以答出是「90元」。不過基進黨立委陳柏惟在接受訪問時，口誤把100元的9折，算成是81元，遭到宅神朱學恒笑稱，「當初怎麼選出這種數學小老師幫你抗中保台的」。

根據《壹電視》4月28日報導，台中市選舉委員會傳出向中選會發函，8月28日的全國性公投與陳柏惟罷免案合併舉行，可避免人力、財力浪費。對此陳柏惟表示「這就像超商打出9折的優惠，100塊變81塊啦，你還去跟他講說，可不可以81塊買，就很奇怪，如果說法定時間跟公投時間不在一起，那去提出這樣的函的話，我想應該是刻意的要引導政治風向」。

▲▼ 。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

▲朱學恒在臉書上發文嘲笑陳柏惟這種數學怎麼抗中保台。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

宅神朱學恒對此發文表示，「謝謝陳柏惟導演再度演出小學數學科普爆笑劇，希望台派出來講一下當初怎麼選出這種數學小老師幫你抗中保台的，預算不會算錯嗎？」

網友在朱學恒的臉書留言表示，「有人能解釋一下到底怎麼算出100九折是81？」、「他講錯了啦！應該不是81是87.... 」、「不是81啦～應該是87才對」、「這是... 基構式數學？」、「居然要讓這種立委來審國家預算啊」。

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