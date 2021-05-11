馬雲本尊終於現身了！　陸網全看傻：老好多

▲馬雲10日現身阿里巴巴活動。（圖／翻攝自網易新聞，下同。）



記者曾羿翔／綜合報導



阿里巴巴10日迎來第17個「阿里日」，許久未露面的創辦人馬雲當天也現身活動會場，他身穿藍色上衣與米白長褲，不過模樣看起來消瘦不少。許多大陸網友看到後驚呼「馬雲老好多」、「變瘦了且頭髮也變白」、「怎有點變樣了」、「皺紋變多」。

綜合陸媒報導，馬雲當天在杭州總部現身，「阿里日」是阿里巴巴集團對員工家人的感恩日，官方再次開啟全國園區，有37000名員工家人與親友前來。集團董事會主席兼首席執行官張勇在會場喊話，過去一年他們經歷了疫情，目前阿里海外員工好多人還處在居家辦公狀態，衷心感謝阿里親友，阿里發展離不開大家的溫暖相伴。

▲馬雲當天身穿藍色上衣。



據了解，阿里巴巴集團去年因涉壟斷遭大陸國家市場監管總局立案調查，馬雲低調神隱數月，後來遭到重罰。如今公開現身活動場合雖然露出微笑，但卻被不少大陸網友發現老了許多，除了頭髮變白外，身形也消瘦。

現年56歲的馬雲日前也曾被目擊疑似現身酒吧，與好友歡聚吃飯聊天，但當時整個人像是吹氣球般，體態發福許多，雙頰較為圓潤，身旁還站有數名疑似是保鑣的黑衣壯漢，引發網友熱議。

▼不少大陸網友驚呼「馬雲老好多」。

