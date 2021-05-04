陸反壟斷局擬增一名副局長　重罰阿里騰訊後持續緊盯科技公司

▲大陸反壟斷局局長吳振國出席中歐政策研討會。（圖／翻攝反壟斷局官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸先後對科技業龍頭阿里及騰訊開鍘，避免過度膨脹，排擠業內其餘公司發展。《華爾街日報》援引消息人士指出，大陸市場監管總局下轄的反壟斷局擬增設一名副處長，對於科技公司的監管力度持續增強。

▲阿里巴巴遭反壟斷局重罰近800億元（單位，新台幣）。（圖／CFP）

《華爾街日報》報導，知情人士透露，董紅霞將擔任中國國家市場監督管理總局（簡稱：市場監管總局）反壟斷局的第三位副局長。董紅霞目前是負責審查併購交易的部門處長，她是一位反壟斷問題的專家，經常在研討會和活動上發言。

報導稱，預計這項任命將在未來幾個月內生效，這將是反壟斷局首次同時擁有三位副局長，反映出該機構日益增長的影響力。知情人士表示，隨著該局在不斷擴大的反壟斷打擊中提升影響力和投入資源，幾位中低級別的官員將加入該局的併購審查部門。

此前，阿里巴巴集團由於在網路平台要求用戶「二選一」，被官方以反壟斷為由重罰近800億元（單位，新台幣），外界變傳言北京將收緊科技公司膨脹發展的力道。隨後，包括美團、騰訊等科技龍頭企業也都先後被點名及開罰，證明官方十分重視指標型科技公司在市場造成的影響力及覆蓋率，出重手避免龐大的市場被民營公司「整碗捧去」。