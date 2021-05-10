提領現金行為太像詐欺車手　男子遇警盤查乖乖交出贓款17萬元

▲台南市警二分局民權派出所副所長高德陵與警員趙國君、陳盈臻等3人，主動盤查可疑男子進而查獲詐欺車手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局夜間執行巡邏勤務時，發現有名男子在金融機構提款機提領現金，惟其舉止特徵與詐騙車手相似，直覺有異，便上前關懷及盤查，經過員警的詢問，該名謝姓車手自知難逃法網，主動交付提款卡及贓款近17萬餘元，全案偵訊後依詐欺罪嫌送辦。

台南市警二分局民權派出所副所長高德陵與警員趙國君、陳盈臻等3人，日前深夜10時許執行巡邏勤務，因應二分局轄區金融機構設置密度遠比他區域較高，引起全國詐欺車手青睞，故加強轄區金融機構詐欺車手提領熱點處巡邏及守望勤務。

此時，警方正巧發現有民眾正在提領現款，且其舉止與車手特徵均相符，高員3人敏銳觀察直覺有異，即上前盤查及關懷提問，謝嫌在員警詢問之下自知難逃法網，主動將持有4張銀行金融卡及當日所提領現金新台幣16萬9800元全數交予員警查扣，且他涉嫌台南市多處提領，全案將擴大偵辦，並依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警二分局表示，打擊詐欺集團，保護民眾財產，是警察的任務更是使命，因應詐欺車手提領時、地，有效運用大數據分析車手提領熱時、熱點，妥善規劃線上巡邏及守望勤務警力，進而緝獲詐欺車手，有效守護市民財產安全。

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