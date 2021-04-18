男帶20偏鄉談生意「人走包沒拿」　店員拾獲急報警：好多錢！

▲員警在黑色背包裡面發現有現金新台幣20萬元及相關證件、信用卡等。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣警察局成功分局長濱分駐所本日前接到轄區超商急電：「警察先生，剛剛打掃時發現客人忘了一個背包在用餐區，裡面看起來 有好多錢！」

警員林純年、黃韋傑立即前往超商將該背包護送回所內，並全程錄影蒐證逐一清點，赫然發現裡面竟然有現金新台幣20萬元。員警另循證件、信用卡等物循線聯繫到鄭姓男子到所，在查明確為失 主後將現金等物逐一清點確認後發還。鄭姓失主也非常感激地聯繫超商致謝。

▲店員指出拾獲背包的位置。

原來這名來自外地鄭姓男子來長濱談生意，在超商稍事用餐休息後 因為趕著上車，竟然不慎將背包含裡面一大筆貨款就遺忘在店內，過了一陣 子才被打掃的超商周姓女店員發現並報警。

▲員警以全程錄影方式清點背包內物品。

鄭男直到分駐所跟他聯絡時，才發現自己竟然把一大筆錢搞丟了，直呼自己真是糊塗，還好有超商店 員跟警察的幫忙才沒有讓錢搞丟。非常感謝超商店員的拾金不昧。

成功分局表示，民眾如果拾獲遺失物而無法立即通知遺失人領回時，應該交給警察機關辦理保管及公告，員警受理民眾拾得高價財物時，必須全程錄影清點確認數額後，依照作業程序保管至遺失人領回。民眾外出時 應妥善保管自身貴重物品，若不慎遺失時，可就近至各分駐（派出）所尋求協 助或上網至內政部警政署拾得物公告網站查詢。

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