恐怖情人是你！高雄男尾隨搶她背包丟失19萬　波麗士半小內全追回

▲高雄一名女子凌晨下班時遭到前男友尾隨行搶，一共損失新台幣19萬多元。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市區驚傳一起搶奪案！事發在今(16日）凌晨接近2點，46歲的肖姓女子剛下班騎腳踏車回家的途中，行經左營區西陵街時，遭到不明人士騎乘沒有懸掛車牌的機車搶奪她放置在置物籃內的背包，損失新台幣19萬多元，還有人民幣、美金以及提款卡等財物，所幸警方深入瞭解後，肖女無意間提起她的前男友近日經常尾隨跟蹤，循此線索前往48歲的廖男住處搜索，當場查獲廖男持有贓物背包及全數贓款，依照搶奪罪嫌移送法辦。

警方指出，16日凌晨接近2點，剛下班的肖女由於想還款給別人，因此前往提款機領出19萬多現金，沒想到騎腳踏車回家途中，行經西陵街，竟遭到不明人士騎乘未懸掛車牌的機車搶奪放置於置物籃內的背包，一共損失新台幣19萬3400元，人民幣132元以及美金400元及提款卡等財物。

▲警方依據女子的描述鎖定她前男友可能涉案，半小時內追回全數贓款。（圖／記者黃子倩翻攝）

左營分局偵查隊、左營派出所立即組成專案小組前往現場，並分頭調閱監視系統、深入了解案發經過，期間肖女無意間提及近日疑似遭到她前男友尾隨跟蹤，警方認為這名48歲的廖男涉有重嫌，立即循此線索至廖男住處調查，於凌晨2時5分專案小組當場查獲廖男持有贓物背包及全數贓款，立即將其逮捕帶返所偵辦，訊後將廖男依搶奪罪嫌移送法辦，從被害人遭搶到尋獲贓物、逮補嫌犯前後僅花不到半小時。

警方強調對於不法行為零容忍，絕對嚴正執法，展現維護社會治安之決心與效率，呼籲有心人士切勿以身試法。

▲高雄一名女子凌晨下班時遭到前男友尾隨行搶，得手後半小時內即遭到警方逮補。（圖／記者黃子倩翻攝）

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