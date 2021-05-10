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隱瞞「金錢豹逃跑」21天真相！動物園「怕連假沒客人」禁員工通報

▲▼杭州動物園3隻金錢豹逃脫！園方整周沒發現「居民狂報警才揭發」。（圖／翻攝微博）

▲5月2日就有居民拍到金錢豹，但杭州動物園直接否認有動物逃脫。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

杭州動物園3隻金錢豹逃脫事件越鬧越大，杭州市官方10日證實，金錢豹早在4月19日就已經逃脫，但園方因為擔心影響「五一連假」的客流量，要求園內所有人都禁止對外上報。

杭州市公安局常務副局長費躍忠在記者會上指出，經過調查及追問，杭州市動物園的負責人坦承，4月19日上午10點，兩名飼養員打掃環境時沒有按照規範，導致3隻亞成體的金錢豹逃逸。

費躍忠提到，金錢豹逃逸之後，動物園開了內部會議，認為向上通報或公開訊息將影響「五一連假」的客流量，因此要求園內所有人都禁止對外上報，並決定自行尋找就好。

▼動物園距離金錢豹出沒地點非常近，居民早就起疑。（圖／翻攝微博）

▲▼杭州動物園3隻金錢豹逃脫！園方整周沒發現「居民狂報警才揭發」。（圖／翻攝微博）

費躍忠表示，動物園4月21日自行找到一隻金錢豹，並以麻醉槍捕獲後，又召開了一場會議，維持不上報的決定，並再次嚴令知情人員不得洩漏相關訊息。

費躍忠還說，杭州公安曾在6日、7日接獲居民報案，稱疑似發現了金錢豹，警方也多次詢問杭州動物園，但動物園的負責人都否認有動物脫逃。

費躍忠強調，對於動物園負責人等5人嚴重危害公共安全的行為，警方已經以涉嫌危害公共安全採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。

▼當地媒體多次報導此事，但動物園堅持不認，甚至連公安都騙。

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