天兵女兒送母親節禮物！她拆開驚見「Jeff做的」...網敲碗：收做女婿

▲女網友PO出女兒送的母親節禮物。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）



記者陳怡靜／綜合報導

昨日是母親節，許多老師都會讓小朋友做卡片，讓孩子祝福媽媽母親節快樂。一名媽媽表示，收到女兒親手做的母親節禮物，興奮地拆開後女兒才告知，其實是另一名男同學的作品，讓她內心五味雜陳，「今年的母親節瞬間多了一個鵝子」，不少網友狂喊，「收做女婿吧！」

一名女網友在臉書「爆怨2公社」社團發文指出，收到女兒的母親節禮物，她高興的說，「這麼可愛喔，企鵝的」，女兒卻回，「對啊，很可愛！可是我做的是熊的。」讓當媽的她頓時一頭霧水，「那這個是誰做的？」女兒才告訴她是另一名男同學Jeff做的，兩人的作品被英文老師包錯了。

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女網友聽完超傻眼，「老師包錯禮物的時候，妳要立刻反映啊！」無奈的表示，看著別人小孩的禮物，讓她不知如何是好，「今年的母親節瞬間多了一個鵝子，現主時Jeff的媽媽應該也無言中。」

▲女兒向她坦言，老師把禮物包錯了。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）



貼文一出，網友們全笑翻，「好可愛又好無奈」、「這隻很可愛啊！做的真好」、「好可愛的錯誤，相信對方媽媽也跟妳一樣傻眼貓咪」，也有許多人狂敲碗，「收做女婿吧」、「是不是命中注定了什麼」、「難道老師是在幫忙牽線」、「在一起，在一起」。

▲網友們狂勸原PO「收做女婿」。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

