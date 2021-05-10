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新生兒專屬生日禮　台東縣政府陪伴家長「育」見幸福

▲▼ TT BABY新生兒專屬生日禮，台東縣政府陪伴家長「育」見幸福 。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲ TT BABY新生兒專屬生日禮，台東縣政府陪伴家長「育」見幸福 。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為了減輕嬰幼兒家庭育兒壓力，在溫馨的5月，台東縣政府傳達「真、善、美」的意念，推出「育兒生日禮」共同陪伴家長「育」見幸福，讓縣府陪伴家庭健康快樂成長。臺東縣政府今(10)日辦理台東縣TT BABY育兒生日禮暨學齡前育兒資訊網記者會，縣長饒慶鈴並宣佈自今年5月1日起出生且設籍台東縣的新生兒，縣府都會贈送一份生日禮盒，傳達每一位新生命的誕生，用行動守護新生兒健康快樂成長。

▲▼ TT BABY新生兒專屬生日禮，台東縣政府陪伴家長「育」見幸福 。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，台灣的嬰兒出生率是全世界墊底，台東縣近三年嬰兒出生人數約為1200-1400左右(107年1479人、108年1494人、109年1364人)，因為少子化現象讓他自從上任後就指示對每個兒童的成長環境與教育品質更加看重。縣府積極協助家庭養育孩子，去年開辦「妳生孩子縣府幫妳坐月子」獲迴響，全年服務382位媽媽共3841小時，今年服務再升級，增加弱勢家庭產婦住院月子餐，讓產後的媽媽和寶寶都獲得更好的照顧。此外也積極開辦「托育人員專業訓練班」及「保母人員技術士技能檢定加強班」，擴充照顧兒童專業人力，亦推出全國首創類公共化政策，讓公托與私托月費品質一致，另有兒童衛教指導、托育資源中心(親子館)等多項服務資源。而生育補助、育兒津貼、公共與準公共化等托育政策則在於降低家庭經濟的負擔。

社會處長陳淑蘭指出，為落實饒縣長「開放、整合、創新」的施政理念，社會處盤點現有育兒資源，運用公益彩券基金，為台東縣的BABY送上專屬的生日禮盒，由台東馬偕紀念醫院及台東基督教醫院提供新生兒聯絡資訊，再由縣府專人送到府上，用相框紀錄孩子的成長與父母的回憶，並依縣內地形及16鄉鎮市自然景觀與文化特色繪製雙面圖卡，作為寶寶的第一個玩具。除刺激寶寶視覺、觸覺發展外，還可與寶貝一起玩遊戲促進親子互動，讓父母在育兒的過程更加豐富精彩，強化家庭育兒能量。

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