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台東縣海端鄉長胡金至率地方人士拜會　饒慶鈴：全力支持

▲ 台東縣海端鄉長胡金至率地方人士拜會饒慶鈴。（圖／台東縣政府提供）

▲ 台東縣海端鄉長胡金至率地方人士拜會饒慶鈴。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣海端鄉長胡金至，彙集地方9項請求事項，於23日與張全馨嵐議員、代表會胡淑貞主席率隊前來台東縣政府拜會縣長饒慶鈴尋求協助。饒慶鈴表示，除了涉及法令或中央部會權責事項，縣府會積極協調處理之外，其餘部份縣府將全力給予協助。

海端鄉公所提出了包含海端鄉代表會所在地及鄉公所圖書館所在地請縣府同意撥用、天龍步道部分路段修繕工程經費補助、加拿村縣管道路水溝修繕經費補助、栗松溫泉相關管理工作推動、新武彈藥庫土地撥用興辦事業計畫審議進度等9項需求，地方代表與縣府人員在會中逐一進行意見交流與討論。

張全馨嵐議員表示，感謝在縣府支援下紅石聚會所得以興建，讓紅石部落擁有自己的聚會所，顯見饒縣長及縣府團隊對於地方的需求一定會提供適時的協助，公所也要及早備妥相關資料或文件，方能加速計畫的推動。

饒慶鈴表示，海端鄉所提出的問題與需求，除涉及中央法令或部會權責才能處理的事項，縣府會積極協調處理外，其餘問題縣府將會全力協助，縣府與鄉鎮是合作夥伴關係，會責成縣府相關單位與海端鄉公所進行細節的研議，希望共同解決地方問題，秉持開放、整合、創新的態度，帶給縣民更優質的生活環境，讓台東不只是台東。

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