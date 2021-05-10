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孫芸芸穿過！辣媽PO親子館「這1幕」...網一看笑翻：菜市場鞋無誤

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▲孫芸芸曾穿著NIKE RYZ 365，沒想到卻變成了「國民鞋」。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

記者邱晟軒／綜合報導

時尚名媛孫芸芸每每在社群平台PO出穿搭，總會引起時尚迷的追逐。有位年輕的地方媽媽就在網路上分享了自己最近的一件「衰事」。原來是某天她從親子樂園走出來的時候，發現鞋子不翼而飛，當下讓她秒懂「鞋子為什麼會被穿錯了」！貼文一曝光，網友見到原PO照片笑稱，「這就是我為什麼都不買流行款的原因」。

一名年輕媽媽在臉書《爆怨2公社》發文表示，去年有個女生發文說穿了365去賣場的親子樂園玩，出來後發現自己的鞋子被穿走，還特地在網上發文「妳穿錯鞋子了啊啊啊啊啊」，當時我還在笑，怎麼可能有這麼大的機率，一個空間能遇到第二個穿一樣鞋子和顏色的人，結果「哦齁...我今天真的自己遇到了！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲有年輕媽媽PO照分享自己的鞋子被穿走。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

從原PO的照片可見，一個小小放鞋空間內就同時有三雙NIKE RYZ 365，不僅款式一樣，連顏色也都一樣，非常容易就會使人穿錯。貼文一出後，網友也紛紛表示，「這雙已成為菜市場鞋無誤」、「穿這雙真的到處撞鞋」、「滿街都是芸芸鞋」、「同車停車時有位置也都停一起」、「這就是我為什麼都不買流行款的原因」、「真的不要說大話因為世界就是如此的渺小」、「人家是車聚這裡是鞋聚」。

原來這雙外型鋸齒狀的NIKE球鞋，前陣子因為被時尚天后孫芸芸著用，IG曝光後，立刻引起女性朋友們的瘋狂搶購，甚至還一度躍上潮品搜尋冠軍，造成全台大缺貨。

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