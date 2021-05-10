飛行教官妻足跡增「全聯內湖星雲門市」　業者：5／9已全面消毒

▲全聯內湖星雲門市已全面消毒。（圖／翻攝自Google Maps）

記者林育綾／台北報導

華航染疫持續擴大，今（10）日指揮中心除了公布新增病例，也再次新增確診者足跡！其中案1183機師的妻子案1184，確診前曾在5/4去過全聯內湖星雲門市；而全聯表示，昨（9）日內湖星雲門市已進行全面消毒，另在SOP還有增用紫外燈室內殺菌，並用漂白水進行賣場擦拭，採取高規格防疫措施。

全聯聲明，昨日(5/9) 內湖星雲門市已進行全面消毒，另在SOP上，還有增用紫外燈室內殺菌，並用漂白水進行賣場擦拭，採取高規格防疫措施。而全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。

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今（10）日內湖星雲門市已恢復營業，全聯表示依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物；另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

而為防範疫情，業者也強調，所有門市人員皆持續做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養，同時門市環境也有加強環境消毒作業。