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遠見民調／36.5%想換掉蘇貞昌　陳時中滿意度80.6%、吳釗燮60.7%

▲▼蘇貞昌,陳時中出席衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮（圖／記者周宸亘攝）

▲衛福部長陳時中與行政院長蘇貞昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

遠見10日公布最新民調，行政院長蘇貞昌的滿意度高達48.4%，而不滿意度雖然有40.6%，但也寫下五年來新低；不過，仍有36.5%民眾認為應該更換閣揆。在內閣首長表現方面，民眾滿意度最高的為衛福部長陳時中的80.6%，其次是外交部長吳釗燮的60.7%。

遠見公布的最新民調顯示，總統蔡英文在防疫有成、經濟逆勢成長、半導體在世界發光、台灣國際形象提升等利多下，幫助她維持高支持度，本次民調更拿下55.3%滿意度，寫下五年來新高。

在內閣表現方面，近期即便在野黨多次操作美豬、台鐵事故、社會安全議題，行政院長蘇貞昌滿意度仍維持48.4%，而不滿意度更寫下40.6%，五年來新低的紀錄；特別的是，整體內閣滿意度也有48.6%，是最近幾次調查中最高，不滿意度也下滑至39.5%。

在部會首長的施政滿意度上，擔任中央疫情指揮中心指揮官的陳時中維持80.6%滿意度，其次是推升台灣國際形象的外交部長吳釗燮，拿下60.7%滿意度，列居第三名的則是經濟部長王美花，也有57.9%滿意度。

在最應該撤換的內閣方面，有36.5%民眾認為應該換掉蘇貞昌，接續是內政部長徐國勇的22.0%，以及農委會主委陳吉仲的20.4%。

【調查說明】
執行單位: 遠見民意研究調查
調查地區: 台灣地區二十二縣市
調查對象: 居住在台灣地區，年滿20歲以上民眾
調查期間: 2021年4月29日至5月3日
調查方式: 電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。
抽樣方法: 等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理。
樣本規模: 1,102份。

▼遠見公布最新民調。（圖／遠見提供）

▲▼遠見公布最新民調。（圖／遠見提供）

▼遠見公布最新民調。（圖／遠見提供）

▲▼遠見公布最新民調。（圖／遠見提供）

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