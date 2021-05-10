遠見民調／36.5%想換掉蘇貞昌　陳時中滿意度80.6%、吳釗燮60.7%

▲衛福部長陳時中與行政院長蘇貞昌。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

遠見10日公布最新民調，行政院長蘇貞昌的滿意度高達48.4%，而不滿意度雖然有40.6%，但也寫下五年來新低；不過，仍有36.5%民眾認為應該更換閣揆。在內閣首長表現方面，民眾滿意度最高的為衛福部長陳時中的80.6%，其次是外交部長吳釗燮的60.7%。

遠見公布的最新民調顯示，總統蔡英文在防疫有成、經濟逆勢成長、半導體在世界發光、台灣國際形象提升等利多下，幫助她維持高支持度，本次民調更拿下55.3%滿意度，寫下五年來新高。

在內閣表現方面，近期即便在野黨多次操作美豬、台鐵事故、社會安全議題，行政院長蘇貞昌滿意度仍維持48.4%，而不滿意度更寫下40.6%，五年來新低的紀錄；特別的是，整體內閣滿意度也有48.6%，是最近幾次調查中最高，不滿意度也下滑至39.5%。

在部會首長的施政滿意度上，擔任中央疫情指揮中心指揮官的陳時中維持80.6%滿意度，其次是推升台灣國際形象的外交部長吳釗燮，拿下60.7%滿意度，列居第三名的則是經濟部長王美花，也有57.9%滿意度。

在最應該撤換的內閣方面，有36.5%民眾認為應該換掉蘇貞昌，接續是內政部長徐國勇的22.0%，以及農委會主委陳吉仲的20.4%。

【調查說明】

執行單位: 遠見民意研究調查

調查地區: 台灣地區二十二縣市

調查對象: 居住在台灣地區，年滿20歲以上民眾

調查期間: 2021年4月29日至5月3日

調查方式: 電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

抽樣方法: 等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理。

樣本規模: 1,102份。

▼遠見公布最新民調。（圖／遠見提供）



▼遠見公布最新民調。（圖／遠見提供）

