增3例本土！諾富特接駁車司機確診「曾接送2名染疫房務」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

華航諾富特案再增4人確診！中央流行疫情指揮中心今日公布該案相關個案有3例本土病例、1例感染源調查中機師。本土病例當中1名諾富特接駁車司機確診。他因為旅館清空計畫入住集中檢疫所，當天採檢陰性，後來於7日出現症狀，隔日採檢，今日確診。調查他曾經於4月底分別接送房務部確診員工，後續會針對個案同住家人進行回溯採檢。

指揮官陳時中表示，案1186為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館員工接駁車司機，近期無出國史，今(2021)年4月23日至4月28日間曾分別接送過案1128及案1129。

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4月29日配合旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月7日出現發燒、咳嗽及腹瀉症狀，5月8日由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診(Ct值20)。個案發病前3日皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者，另為求慎重，已針對個案同住家人進行回溯採檢。

另2名本土個案則是4月26日確診機師案1105的家人，陳時中表示，案1199及案1200為40多歲女性及10多歲女性，為案1105之同住家人，2人與另1名家人於4月26日匡列為居家隔離對象，當日採檢核酸檢測及血清抗體皆為陰性。2人隔離期間並無症狀，5月9日進行隔離期滿前採檢，於今日確診(案1199 Ct值：28；案1200 Ct值：33)。已掌握2人之同住接觸者1人，先前已列為案1105接觸者，5月9日採檢結果為陰性，將延長居家隔離日期至5月23日。