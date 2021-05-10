　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

境外移入+11大爆發！4名來自印度　8日僑民班機2人確診

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

境外移入大爆發，今日新增11日境外移入個案，其中4例就來自印度，分別為搭乘醫療專機返台的2名駐外人員，以及2名8日自印度入境後，自主通報有症狀的本國籍男性，年齡落在20歲與40歲，已掌握同班機接觸者71人，列居家隔離。

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增11例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1188)、敘利亞(案1189)、印度(案1190至案1193)及印尼(案1194至案1198)入境。

指揮中心指出，案1188為本國籍20多歲女性，2019年5月至菲律賓工作，今年4月21日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至5月4日，檢疫期滿後，於5月7日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值33)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期滿後除就醫採檢外無外出，就醫時接觸之人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案1189為敘利亞籍50多歲男性，今年4月16日來臺洽公，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至其他住所進行檢疫；因預計返回敘利亞，5月8日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值37)。個案在臺期間並無症狀，已掌握個案職場接觸者5人，列居家隔離。

指揮中心表示，案1190及案1191均為本國籍50多歲男性，去(2020)年9月至印度工作。案1190於今年4月28日起陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、肌肉痠痛及嗅味覺異常等症狀，5月3日在當地檢出COVID-19陽性，5月4日因呼吸困難至醫院就醫檢出肺炎。

案1191於今年4月15日起陸續出現咳嗽、流鼻水、倦怠及腹瀉等症狀，5月3日在當地檢出COVID-19陽性，5月6日就醫檢出肺炎；2人於5月8日一同搭乘國際緊急醫療專機返臺，入境後即收治住院隔離及採檢，於今日確診。已掌握2人返國後送就醫之相關接觸者共6名，因均有適當防護裝備，列自我健康監測。

案1192及案1193分別為本國籍40多歲及20多歲男性，皆於今年3月至印度工作。案1192曾於4月26日出現喉嚨痛、流鼻水及嗅味覺異常等症狀；案1193曾於4月29日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀。2人同於5月8日返臺，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢後，至集中檢疫所檢疫，於今日確診(案1192 Ct值：23；案1193 Ct值：31)。已掌握同班機接觸者71人，列居家隔離。

指揮中心指出，案1194至案1198為印尼籍男性漁工，年齡介於10多歲至20多歲，今年4月26日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月9日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。5人在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

ET快訊
新北警分隊長上班突昏倒　搶救26天不治
確診機師曾到台北福華七賢吧　業者急消毒：停業7天
染疫夫妻足跡更新！　5/4曾去全聯內湖星雲門市　
快訊／增3例本土！　司機確診「曾接送2名染疫房務」
快訊／境外移入+11大爆發！　4名來自印度
華航確診機師「活動足跡曝光」　曾去福華大飯店
快訊／華航案再4人確診　諾富特接駁車司機染疫
LIVE／華航再增一教官確診　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立榮航班爆胎迫降！運安會立案查　松機恢復起降影響31航班

確診機師5／4來過！餡老滿南港店休1天消毒　當天員工停班7天

世界巡迴亞洲首站　奇美博物館引進V＆A國際超級大展

飛行教官妻足跡增「全聯內湖星雲門市」　業者：5／9已全面消毒

印度29人返台「3人有呼吸道症狀」直送發燒篩檢站　莊人祥證實

美最新報告「病毒超過1.5公尺」也會傳染！張上淳證實「有可能」

快訊／FB當機「一片慘白」！訊息傳不出去　網友哀號：IG也掛了

35人確診！陳時中公布「清零計畫2.0」：華航機組員回社區先檢疫14天

華航確診機師曾到台北福華飯店！業者昨晚急消毒：七賢吧停業7天

男友媽母親節傳「這句」！她嚇傻求助「該注意什麼」　網：快檢查保險套

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

立榮航班爆胎迫降！運安會立案查　松機恢復起降影響31航班

確診機師5／4來過！餡老滿南港店休1天消毒　當天員工停班7天

世界巡迴亞洲首站　奇美博物館引進V＆A國際超級大展

飛行教官妻足跡增「全聯內湖星雲門市」　業者：5／9已全面消毒

印度29人返台「3人有呼吸道症狀」直送發燒篩檢站　莊人祥證實

美最新報告「病毒超過1.5公尺」也會傳染！張上淳證實「有可能」

快訊／FB當機「一片慘白」！訊息傳不出去　網友哀號：IG也掛了

35人確診！陳時中公布「清零計畫2.0」：華航機組員回社區先檢疫14天

華航確診機師曾到台北福華飯店！業者昨晚急消毒：七賢吧停業7天

男友媽母親節傳「這句」！她嚇傻求助「該注意什麼」　網：快檢查保險套

立榮航班爆胎迫降！運安會立案查　松機恢復起降影響31航班

社區停車場裝充電樁不會被其他住戶刁難了？立委修法「救」特斯拉

確診機師5／4來過！餡老滿南港店休1天消毒　當天員工停班7天

蕭亞軒4萬的香奈兒零錢包當項鍊　與弟媳戴同款洩姊妹情

爆漿鮮奶油太邪惡！台北超Q水果三明治　口感新鮮脆甜只要銅板價

快訊／淡水河畔驚見灰衣女浮屍　右手無名指戴「銀戒」尋家屬

動保處推認養老殘毛孩！2月幫17隻找到家　認養人：減輕不少負擔

莫允雯、吳念軒「互脫衣服」　從頭摸到胸畫面超曖昧！

樹林交通分隊長心肌梗塞送醫搶救26天　今多重器官衰竭辭世

想偷蔡英文病歷！3國會助理違反《國安法》下場出爐

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

生活熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

好市多大叔狂唸「比水便宜」　她跟買回家糗了

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

華航諾富特案再增確診　陳時中取消立院備詢

德基水庫剩3.2%只夠撐15天　砸19億送水

華航再增確診陳時中急開會！

太魯閣號車頭撞破洞　闖軌路人死亡

陳沂先賣她手機號碼！雞排妹「色調出招」神反制

快訊／華航案再確診4人！

母遭撞亡5天　黃暐瀚母親節看70歲大壽照說話了

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

即／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

采子神隱24天首發聲！

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面