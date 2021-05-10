立榮航班「撞異物爆胎」緊急迫降　松機暫訂15:00恢復起降

記者賴文萱／台北報導

台北松山機場10日上午發生一起事件，當時立榮航空的飛機疑似因不明原因迫降，機務人員目前情況安全。民航局長林國顯證實，該航班從台北飛往南竿，但在南竿要重飛的時候有撞到右邊跑道，所以被要求回到松山降落，稍早已在11:08平安降落，機上74名機組員及旅客都平安。目前松山機場正在清除障礙物，暫訂15:00恢復起降。

林國顯表示，該航班從台北在南竿要落地時，撞到右邊跑道，右輪有異物造成3、4號主輪受損，因為南竿跑道較短，所以被要求回到松山機場降落，目前機場上74人都平安，會跟運安會一起來積極調查。

目前松山機場正在清除障礙物，暫訂15:00恢復起降。林國顯說，這次事故主要是降落時候右主輪撞到異物，重飛的時候因為發現輪胎有狀況，但到底是輪子問題還是有異物造成，還要調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼立榮飛機爆胎畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

民航局表示，立榮航班上午於南竿機場降落過程，機長察覺主輪疑似受損，立即返航台北，並通報松山機場航管，請航管協助目視引導降落。

民航局除由航管全程協助引導，亦立即通報運安會，並出動機場消防車與請軍方、台北市出動消防車於現場待命。班機稍後於11:08順利降落松山機場，機上旅客與機組員共74人均平安。

民航局表示，經民航局人員現場檢查，確認班機右側主輪爆胎，目前松山機場暫停起降，飛機停留跑道上，等待運安會派員檢查。受影響航班待恢復起降後調查後補。

▲立榮航空10日迫降松山機場。（圖／記者黃彥傑攝）

立榮航空表示，今日一架ATR72-600型航機執行松山-南竿B7-9091航班任務，該班機原訂08:30起飛，但因南竿當地天候因素，延至09:27自松山機場起飛，10:07於南竿機場執行落地程序時，發生右側主輪爆胎，機長立即依標準作業程序執行重飛返回松山機場，並由相關部門通報民航主管機關。



該架飛機已於上午11時07分平安降落松山機場，機上飛行員2名、空服員2名、70位乘客人機均安，事發原因將配合相關主管機關進行調查，立榮航空對於此次異常事件造成旅客不便深感抱歉。

▲立榮航空10日迫降松山機場。（圖／記者黃彥傑攝）

松山機場指出，立榮航班已經安全降落，機上載有70位旅客，目前已陸續出關，受到這起事件影響，目前松機暫停起降，現場要等運安會來勘查過後，安排拖離飛機，松機才會重新開放，目前時間未定。

運安會主委楊宏智表示，一小時前已經派員到松機，未來是否會立案調查，要等待現場更進一步資料回傳才能確定。

航警局台北分局初步了解，僅知是立榮航空輪胎爆胎，消防局慎重起見出動大批消防車到場戒備，後續案情調查由民航局進行，目前無人員傷亡。