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松機查驗→登機門人臉辨識通關只要15秒　全台首座3e機場明起試用

▲▼松山機場人臉辨識通關查驗。（圖／記者賴文萱攝）

▲全台首座3e智慧通關機場由松山機場先行試辦6個月，未來旅客從護照查驗、通關到最後登機全面採人臉辨識。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部推動全台各機場智慧化，全台首座3e智慧通關機場由松山機場先行試辦6個月，未來旅客從護照查驗、通關到最後登機全面採人臉辨識，24日起開放出境旅客體驗。

結合生物辨識的智慧通關是目前全球先進機場發展方向，藉由護照、登機證及人臉結合成單一身分證件（oneID），可用於後續通關登機等作業。考量台灣民情及法規與其他國家可能有所差異，交通部擇定由松山機場先執行為期6個月的試辦計畫，從中了解實際運作狀況，作為國內各機場正式建置系統的參考。

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▲▼松山機場人臉辨識通關查驗。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍今日前往松山機場視察3e智慧通關。（圖／記者賴文萱攝）

目前國際出境旅客在完成報到劃位手續，於進入管制區、移民署證照查驗櫃檯、登機門等三個節點均須進行護照及登機證的查驗作業，以維國境安全及航空保安。

▲▼松山機場人臉辨識通關查驗。（圖／記者賴文萱攝）

▲松山機場在進入管制區前設置e-Check智慧化通關系統。（圖／記者賴文萱攝）

移民署查驗櫃檯先前已建置e-Gate自動通關系統，松山機場的試辦計畫則是在進入管制區（e-Check）及登機門（e-Board）設置智慧化通關系統，松山機場也成為全國首座3e智慧通關機場。

民航局表示，e-Check部分目前有國英日韓4國語言，旅客要出示護照、掃描登機證及拍照，時間10-15秒可以完成，同時也有設置量測體溫的功能，如果旅客體溫超過37.5度閘門就不會開啟；e-Board部分則是需要掃描登機證及看鏡頭3-5秒可完成。

▲▼松山機場人臉辨識通關查驗。（圖／記者賴文萱攝）

▲登機門新設置e-Board設置智慧化通關系統，只要掃瞄登機證+人臉辨識就可登機。（圖／記者賴文萱攝）

交通部長林佳龍今特別前往松機視察，他表示，這是機場智慧化很大的整合進展，從查驗開始、通關到最後登機，都可以讓程序更簡便、快速，而且無接觸，這對疫後旅遊很重要，更可以節省機場跟航空公司人力。

林佳龍說，松機明天開始正式啟用，會先用半年時間做檢視，如果效果如預期好，就會推廣到其他機場，打造更多台灣國際化智慧機場。

民航局台北航空站表示，試辦採「自願性」方式，由旅客於進入管制區的e-Check自助通關閘道設備自行建置專屬ID（內容包含登機證、護照、臉部特徵），旅客個資將於登機後1小時自動刪除，不會有外洩疑慮。所有由松山機場出境旅客皆可參加，旅客免註冊即可體驗智慧通關。

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