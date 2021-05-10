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疑進場太低撞跑道壁堤　立榮機長「驚覺輪胎爆了」緊急通報迫降

記者賴文萱／台北報導

立榮航空今（10）日一架ATR72-600型航機執行松山-南竿B7-9091航班任務，10:07於南竿機場執行落地程序時，發生右側主輪爆胎。民航局表示，機長察覺主輪疑似受損，立即返航台北，並通報松山機場航管，請航管協助目視引導降落。據了解，該航班疑因進場高度太低，撞上跑道壁堤導致爆胎，但詳細原因仍待運安會調查釐清。

▲▼立榮飛機爆胎畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼立榮飛機爆胎畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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▲▼立榮飛機爆胎畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

民航局表示，立榮航班上午於南竿機場降落過程，機長察覺主輪疑似受損，立即返航台北，並通報松山機場航管，請航管協助目視引導降落。

民航局除由航管全程協助引導，亦立即通報運安會，並出動機場消防車與請軍方、台北市出動消防車於現場待命。班機稍後於11:08順利降落松山機場，機上旅客與機組員共74人均平安。

民航局表示，經民航局人員現場檢查，確認班機右側主輪爆胎，松山機場暫停起降，飛機停留跑道上，等待運安會派員檢查。

據了解，該航班疑似因天氣不好，進場高度太低，由於南竿機場跑道比較高，所以才撞上跑道壁堤，因為輪胎皮已經壞了，該航班沒有降落，所以就通報重新飛回松山機場，但事故詳細原因仍要待運安會調查結果出爐後才能釐清。

▲▼立榮航空10日疑似迫降松山機場。（圖／記者還彥傑攝）

▲立榮航空10日迫降松山機場。（圖／記者黃彥傑攝）

立榮航空表示，今日一架ATR72-600型航機執行松山-南竿B7-9091航班任務，該班機原訂08:30起飛，但因南竿當地天候因素，延至09:27自松山機場起飛，10:07於南竿機場執行落地程序時，發生右側主輪爆胎，機長立即依標準作業程序執行重飛返回松山機場，並由相關部門通報民航主管機關。

該架飛機已於上午11時07分平安降落松山機場，機上飛行員2名、空服員2名、70位乘客人機均安，事發原因將配合相關主管機關進行調查，立榮航空對於此次異常事件造成旅客不便深感抱歉。

▲▼立榮航空10日疑似迫降松山機場。（圖／記者黃彥傑攝）

▲立榮航空10日迫降松山機場。（圖／記者黃彥傑攝）

林國顯表示，該航班從台北在南竿要落地時，撞到右邊跑道，右輪有異物造成3、4號主輪受損，因為南竿跑道較短，所以被要求回到松山機場降落，目前機場上74人都平安，會跟運安會一起來積極調查。

林國顯說，松山機場預計關閉至13:02，這次事故主要是降落時候右主輪撞到異物，重飛的時候因為發現輪胎有狀況，但到底是輪子本身有問題還是撞到異物造成，還要調查。

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