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永福106年校慶從運動與閱讀形塑好品格！　黃偉哲市長快閃祝賀！

▲台南市長黃偉哲也快閃出現在「永福星星幫」的公益攤位中，和永福一起化身愛心大使，給予台南市特教生滿滿的友善溫馨支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲也快閃出現在「永福星星幫」的公益攤位中，和永福一起化身愛心大使，給予台南市特教生滿滿的友善溫馨支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小創校106年校慶，今年搭配親師生家庭日與母親節系列活動，特別於校慶活動中融入友善校園和家庭教育活動，並與全校親師生共同推動「做公益，挺國片─聽見歌在唱」活動，創下校慶活動中結合「公益，樂活愛家，挺國片」的首例！

▲台南市長黃偉哲也快閃出現在「永福星星幫」的公益攤位中，和永福一起化身愛心大使，給予台南市特教生滿滿的友善溫馨支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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更特別的是，連續20多年於校慶系列活動中結合「特教宣導」，辦理公益園遊會，並帶領大家一起以「體適能運動」和不同身心特質的小朋友們一同學習成長！永福楊淑晏校長說，結合孩子們的在永福6年的多元發展與永福百年傳統和新課綱的素養精神，期待永福每年的畢業生都會是「愛家愛校挺台」的公益樂活好文青！

永福國小創校106週年運動會校慶活動，除了在校慶系列活動中辦理友善校園及特教宣導外，同時也首度結合公益和感恩母親節活動，辦理學生才藝發表會，全校每一位孩子都擁有自己的才藝舞台，以音樂串連愛家愛校的各項才藝發表，活動上午在永福管弦樂團的樂音中開幕，即吸引家長和校友及民眾前往參加。

永福校慶適逢校舍重建工程，校園中雖有多處工地，校方也重新設計校慶系列活動，再搭配特教宣導與各項公益活動和實境趣味競賽、靜態美展參觀和親子手作體驗活動，還有校園闖關考驗活動，孩子們和家長都是元氣滿滿外加氣喘吁吁的過關，上午活動中市長黃偉哲也快閃出現在「永福星星幫」的公益攤位中，和永福一起化身愛心大使，給予台南市特教生滿滿的友善溫馨支持！！

▲台南市長黃偉哲也快閃出現在「永福星星幫」的公益攤位中，和永福一起化身愛心大使，給予台南市特教生滿滿的友善溫馨支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長楊淑晏表示，結合學校特色課程和各項民間資源，校慶下午與真善美戲院和家長會與校友會，聯合辦理「用永福音樂底蘊挺最新國片─聽見歌 在唱」活動，該活動在校方與民間資源贊助下，日前在校方一公告免費索票，立即秒殺！戲院也即宣佈包場滿位！！校友會創會的永福資深校友沈銘賢博士說：「永福愛樂人挺偏鄉愛樂人的國片！就是愛家愛校，也是永福傳統精神的發揚！」。

1位特教兒小美的媽媽也說，看到來賓和孩子們一起熱舞，心中滿滿的感動，大家一同努力參與各項活動，特教融合教育在永福就是成功的典範！！會場中也表揚家長會和志工夥伴常年對永福的協助，結合愛心公益的永福團隊真的是永遠幸福喔！！「只要相信自己，一定能克服人生許多的不完美，在生命中創造出更多不一樣的完美」！永福特教老師陳誼紋也說「啟發自信心」就是給永福特教兒家庭最棒的2021年母親節禮物！！
永福在校慶系列活動中結合「特教宣導」已有近20年的歷史，今年重點放在融合教育與自閉症、情緒障礙與智能障礙的宣導，校方也特別感謝永福老師和家長對孩子的付出與訓練，讓孩子不僅在課業或是才藝方面，都有很好的表現。校長楊淑晏也在致詞時特別說，所有陪著身障兒一同學習成長的家長手足和老師的辛苦歷程更是令人動容！所有學生和老師也是同享榮耀一同獲獎一同成長！

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