小吃店強迫併桌「不願意就離開」　網掀論戰意外曝1妙招！

▲有網友到便當店用餐卻被強迫併桌，向店家反應卻遭回「不願意就離開。」（示意圖／記者張一中攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

假日時若碰上用餐人潮太多，店家通常會讓客人併桌，但跟不認識的人吃飯地雷也不少。有網友就PO文表示，對於有些店家會強迫客人併桌的行為感到非常厭惡，認為店家應該要先詢問過，而不是直接併桌。對此，許多網友也紛紛表示了不同看法，甚至還有內行人教「這1招」來避免併桌的情況發生。

這名網友12日在PTT WomenTalk板上以「強迫併桌真的很煩」為題發文，表示自己非常不喜歡併桌，當天他去了某間高價位的便當店用餐時，店內的座位不多，桌子也不大，牆上還寫了不少用餐規則，像是抵消90元、限時40分鐘等等，而當他吃了大概15分鐘時，有另一名客人詢問他對面的位子有沒有人坐，他也照實回答，沒想到對方就直接坐下「強迫併桌」與他一起吃飯。

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對此，原PO也不滿地向店家反應了狀況，結果店家僅表示，「下次會先問過，這次沒辦法，你不願意也只能請你離開。」讓他相當氣憤，認為「店家可以增加一條規定，本店不管社交距離，不想併桌就離開。」

貼文一出，馬上引發許多網友關注，紛紛留言，「沒有疫情之前不太介意，去年疫情開始之後超介意」、「沒有壓克力隔板有點不能接受併桌」、「我也很討厭併桌」、「我也會在意，所以如果不能錯開吃飯高峰就外帶了」、「為什麼我一個人去吃飯就必須要跟陌生人同桌？店家如果不喜歡那就不要接或是直接明文規定吧」，也有網友建議，如果遇到要併桌的情況就直接表明「位子有人坐了」。

但有不少網友也抱持著不同的想法，認為「如果不是疫情的話，併桌很平常，反正只是吃飯而已」、「人家開店就是要盈利啊，不然你一個人佔整張桌子，都說位子不多了，每個人都像你這樣那人家生意還要不要做」、「便當店併桌有啥好抱怨的？」、「座位不多，位置不大，本來就會併桌了」、「那你根本就不應該內用不是嗎」、「愛去熱門店又不想併桌，就避開熱門時段啊」。