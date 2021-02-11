掛洗衣公司招牌賣高級法餐！隱身百貨美食街　打造「黃金角落」

▲打著洗衣公司招排的法式餐館隱身隱身高雄老牌百貨美食街，主打消費者可用親民價格享受高CP值料理。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

面對疫情嚴峻，不少百貨公司業者為了增加來客數，無不絞盡腦汁，連地下室美食街也有了變化。高雄市一家老字號百貨公司就引進了台北知名法式餐酒館，攜手透過獨家金窯義式料理，打造高雄美食街「最強黃金角落」。

▲▼高級法式餐廳卻「高貴不貴」。（圖／記者許宥孺攝）

這家法國餐廳有個有趣的名字，會讓人誤以為是「洗衣店」！在台北開業以來，可以說是話題不斷，名廚武俊傑帶領從五星級飯店延攬的主廚以及國際知名飯店廚師所組成的專業團隊，以最地道的法式技術手法、親民價格，減去傳統法餐繁複的服務、擺盤，透過半自助式的方式呈現，反轉市場打造地表最強「美食街裡的法式小酒館」。

打破以往法式餐廳就是價錢昂貴傳統觀念，隱身在平價美食街一角，高雄老字號百貨與法國餐廳推出的金窯義式料理，是由義大利當地票選前五名的南義知名餐廳 「Lievito」獨家技術指導，使用專利配方麵粉和手藝製作披薩，從食材原物料、醬汁、披薩窯爐都是從義大利精心挑選而來的，為的就是呈現最道地的義大利披薩跟料理給每一位來品嘗的顧客。

▲經典瑪格麗特披薩。（圖／記者許宥孺攝）

其中最讓人驚豔的就是鹹蛋黃也跟義大利麵合在一起，中西式結合的獨特好味道，讓它在南部新登場便跟北部總店相同，成為店內招牌料理，光是其素材蝦油每日就需花費數小時使用大量蝦殼低溫萃取，更添加了獨家製作的剁椒，耗時三天發酵而成，帶出不同層次的辣度。就連灑在上方的鹹蛋黃，更是經火烤過使其帶出香氣，不同於外面餐廳使用雞粉等等速成食材，以傳統製法從基底到成品層層鍛鍊出紮實極致風味。

▲鹹蛋黃剝皮辣椒義大利麵。（圖／記者許宥孺攝）

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