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噴135元「吃1飯1菜1湯」　他剛讀台大嚇回：果然是台北！網引戰

▲▼1飯1菜1湯」135元！他剛上台大嚇到「果然是台北」　掀全台美食大戰（圖／翻攝Dcard）

▲學霸男點「1飯1菜1湯」，驚呼果然是台北！（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

一場晚餐照引爆各縣市網友論戰！一名台大男學生透露，台北生活物價太高，某天中午挨餓，忍到晚上享用滷肉飯大餐，總共「一飯一菜一湯135元」，讓他貼文討拍「這是最貴的一餐！」

一名男大生在《Dcard》貼出晚餐照片，接著苦笑表示「一飯一菜一湯135元，果然台北物價，沒吃午餐就為晚餐吃爆啊！」從畫面可見，原PO點了香噴噴的滷肉飯加蛋、竹筍排骨湯與滷白菜，讓他感嘆這是最貴的一餐。

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身為台中人，原PO指出，尚未來台北讀書前，平時可以無腦花的錢，點想吃的美食，結果來台北才讀一學期，讓他消費習慣整個大轉變，「居然開始會三思一下了」，不過原PO也坦言，住在天龍國也讓人又愛又恨，「是個賺錢快但花錢也快的地方...」

而「一飯一菜一湯135元」嫌貴的言論，也觸發一場另類美食之戰，一派網友不以為然回應，「台北這價錢一餐很普通啊」、「還好吧，這算便宜吧」、「以天龍國來說算便宜了，我身為天龍國人每次回北部，吃一餐都要200起跳QQ」、「這個在中南部差不多價格，不會便宜到哪去吧？湯是有肉的湯、菜也蠻有份量的」。

▲▼1飯1菜1湯」135元！他剛上台大嚇到「果然是台北」　掀全台美食大戰（圖／翻攝Dcard）

▲台南網友分享一餐120元！（圖／翻攝Dcard）

另一派則搖頭回應，「我今天去林口夜市，吃了起司加爆的牛肉漢堡130+木瓜牛奶50+藥燉排骨70，直接花250元欸」、「天龍人就是盤」、「嘉義物價，湯25-30元、白菜滷 25-30元、肉臊飯+蛋35元，應該90元上下可解決」、「基隆的滷肉飯都很好吃，而且一碗只要20」、「真的有夠貴，高雄人上來工作，伙食費有夠高的啦」。

留言串中，原PO公布個別價格，「滷肉飯40元、魯蛋10元、湯50元、滷白菜35元」，也趕緊澄清並非要引戰，「就感嘆自己連花這些錢吃飯都要猶豫一會兒而已！」

▼網友分享餐點CP值爆表！（圖／翻攝Dcard）

▲▼1飯1菜1湯」135元！他剛上台大嚇到「果然是台北」　掀全台美食大戰（圖／翻攝Dcard）

▲▼1飯1菜1湯」135元！他剛上台大嚇到「果然是台北」　掀全台美食大戰（圖／翻攝Dcard）

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