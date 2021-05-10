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文在寅卸任倒數！疫苗、打房、南北韓成燙手山芋　恐成跛腳總統

▲▼文在寅施政時間僅剩最後一年，在迎來執政4周年之際卻出現許多亟需待解的課題。（圖／達志影像／美聯社）

▲文在寅施政時間僅剩最後一年，在迎來執政4周年之際卻出現許多亟需待解的課題。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅任期如今正式進入倒數階段，僅剩下最後一年，而在這最為迫切且關鍵的一年，直接影響的是10個月以後的下屆總統大選，未來文在寅政府除了得抑制房價飆漲、剷除公職人員投機事機、安撫青年群眾民心，又得確保取得足夠數量新冠疫苗、控制疫情，同時還得兼顧與北韓、美國之間的外交關係，可以說是「頭殼冒著燒」。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，新冠疫苗取得速度過慢以及施打出現安全疑慮、韓國土地住宅公社（LH）成文壓垮文在寅政府的最後一根稻草。

原本身為執政黨的共同民主黨去年國會議員選舉時因防疫有成而一舉拿下180席，然而今年逐漸進入後疫情時代，經濟民生、疫苗取得、公平正義、職場性騷擾與性別平權等問題接踵而至，致使今年在4月7日首爾、釜山市長補選慘敗，文在寅支持度一路跌到僅剩29%，創下就任以來新低。

分析指出，這可能使得文在寅最後一年成為毫無施政、戰鬥意志的「跛腳總統」，青瓦台與執政黨之間的溝通也會出現障礙。

▲▼南韓青瓦台（圖／CFP）

▲民主黨為顧及下屆大選，之後在溝通上恐怕會與文在寅產生摩擦。（圖／CFP）

儘管防疫當局已陸續透過與全球各大藥廠簽約，預購超過9000多萬人份施打的新冠疫苗，數量約為南韓總人口數的2倍，然而疫苗在原物料上面臨短缺問題、加上各國在疫苗取得上競爭激烈，因此疫苗能否按照計畫如期抵達南韓，還是未知數。

而針對不動產市場，為了抑制過度投資炒房的現象、並求穩定住房供給，文在寅政府4年來頒布多達26次的打房政策，試圖透過加重稅賦逼擁有多房者賣房，以求穩定住房供應，卻反而造成不動產市場混亂，包括首都圈等公寓大樓的售價、全租、月租、保證金通通上漲，創下歷史新高，使得青年族群對文在寅政府甚感失望。

今年3月以來所爆發的LH公社投機疑雲，涉案人員下至所屬公務人員、上到地方自治首長與國會議員等政治人物，在全球第三期新都市（造鎮）計畫中達到「未卜先知」的境界，在政府頒布計畫前率先購入鄰近土地，以取得土地買賣價差利潤，或是政府的賠償，此舉讓南韓民眾對於文在寅政府長期以來強調的「公平正義」存疑，認為政府根本是雙重標準。

▲▼文在寅與金正恩於2018年4月27日簽署《板門店宣言》。（圖／達志影像／美聯社）

▲文在寅執政後太過倚賴與北韓金正恩對話取得支持率，導致日後兩韓關係再度陷入緊張時，大舉失去民心。（圖／達志影像／美聯社）

另外，自從越南河內「川金會」決裂後，北韓（朝鮮）與南韓、美國在溝通上開始陷入停滯狀態，北韓停止與美韓兩國進行對話，韓半島（朝鮮半島）無核化的推動與和平進程議論恐怕將遙遙無期。

隨著美國拜登政府已完成對北韓戰略與政策的全面檢討工作，以及即將於本月21前往華府會晤拜登，文在寅今（10）日在施政四周年特別演說時向北韓喊話，期待北韓能在對話上給予正面回應。

►文在寅執政最後倒數！演說誇新冠「死亡率低」　等待北韓回應對話

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