　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強表態選台北市長　林為洲點名蔣萬安：來一場光明磊落的典範初選

▲▼羅智強、蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝、記者周宸亘攝）

▲羅智強、蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝、記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

2022台北市長選舉，國民黨中除了立委蔣萬安呼聲高外，已表態投入黨內初選的台北市議員羅智強也勤跑基層累積聲量，為宣傳反萊豬公投，已在台北市街頭宣講超過400場。國民黨立委林為洲9日在臉書發文肯定羅智強的態度，還不忘點名蔣萬安，盼兩人來一場光明磊落的初選典範。

林為洲貼文寫道，「羅智強，贊！宣布參選台北市長初選，與蔣萬安來ㄧ場光明磊落的初選典範！國民黨需要這樣的態度。要參選黨主席的人，加油！」羅智強在該篇貼文下留言「一定和萬安來一場光明磊落，君子合作的典範初選」；國民黨副秘書長李彥秀也說「一起加油！良性競爭！」

另外，台北市議員游淑慧昨天也在臉書發文肯定羅智強的「先公後私」，游淑慧指出，雖然羅智強已經在台北市街頭街講超過四百場，但很多市民可能還是不知道：羅智強已經宣布參選明年的北市長，原因就是因為他堅持「先公後私」，先拚民生公投，再拚個人選舉。

游淑慧說，羅智強想要了解市政，所以先到市議會服務四年；為了先護食安，暫時放下市長選舉佈局，在她看來，羅智強是有點笨的政治人物。不過，游淑慧認為，從政的人，除了選舉和選票外，還應該要有更多原則、堅持和擔當，也希望羅智強的堅持能被肯定。

ET快訊
33歲女CEO「買三高精子」生5國混血美娃！　現況曝光驚呆了
美容院洗頭爽按摩　醫曝1動作超危險…恐「腦缺血」：2種人別做
「第一美胸女星」自曝遭男友家暴　心酸發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅智強表態選台北市長　林為洲點名蔣萬安：來一場光明磊落的典範初選

蔣萬安曬母年輕照…網友大讚超正　兒時萌樣也曝光

諾富特飯店又爆穿「雨衣」送餐　員工控高層草菅人命

優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

快訊／我駐印度外交官單日確診＋2　吳釗燮評估緊急因應方案

劉志斌赴美返台未隔離還主持月會？　海軍回應了

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：昔「促統」有骨氣現在是「被統」

陳以信公開大學時期「過肩飄逸長髮」與母合照！網驚：以為是姐妹

F-5E戰機事故有38起「人因」　空軍下令：飛行教官嚴禁謾罵學員

第一個沒媽媽的母親節　趙少康：我真的很想念妳

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

輾腳片瘋傳！他撞臉桃園警被罵爆　現身澄清「不是我啦」：爸媽都認錯

羅智強表態選台北市長　林為洲點名蔣萬安：來一場光明磊落的典範初選

蔣萬安曬母年輕照…網友大讚超正　兒時萌樣也曝光

諾富特飯店又爆穿「雨衣」送餐　員工控高層草菅人命

優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

快訊／我駐印度外交官單日確診＋2　吳釗燮評估緊急因應方案

劉志斌赴美返台未隔離還主持月會？　海軍回應了

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：昔「促統」有骨氣現在是「被統」

陳以信公開大學時期「過肩飄逸長髮」與母合照！網驚：以為是姐妹

F-5E戰機事故有38起「人因」　空軍下令：飛行教官嚴禁謾罵學員

第一個沒媽媽的母親節　趙少康：我真的很想念妳

男童被罰抄課文！家長求情遭嗆：不給壓力，國中怎辦？　對話引熱議

毀掉課堂的「塔克剋星」　張宗憲解釋私下感情非常好

龜吼「漁夫市集」推母親節感恩回饋　超值好禮獎不完滿載而歸

母女同心齊心協力推食農教育　土城女青農林雅婷貼近農耕生態

「乾杯號」一波三折馬國起航行駛近4800公里到台南　船上7人因防疫卡關

33歲女CEO「買三高精子」生5國混血美娃！　5年後現況曝光惹人羨慕

賓士「超狂暴房車」馬力上看800匹！碳纖維空力套件高速更穩定

北海岸時尚泳裝名模走秀華麗登場　石門「富基漁港」引領新風尚

這種朋友根本害蟲！5點徵兆認清「爛友」　中一個就快逃

出賽7連敗、對富邦沒贏過　塔克仍隨時做好準備、貢獻球隊

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

增加育兒福利　蘇貞昌祝母親節快樂

幫許崑源女兒喬車位未果　店家遭飆罵「囂張三小」

賴品妤一張照讓網驚：曾玟學像「受」

學者：2025年後共軍犯台　或採「超地平線」作戰

空軍下令：飛行教官嚴禁謾罵學員

顏寬恒與草爺減肥插賭　他落敗了

確診足跡到訪內湖！鄰近湖光市場　北市環保局緊急消毒

公文比病毒慢　柯逆時中：我們的錯？

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

雲豹甲車偷換掉陸製零件、底盤漏油？　國防部

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：現在是「被統」

學者：沒有九二共識只能自求多福

印度單日確診高達40萬人　我駐印外交官已7人染疫

蔣萬安曬母年輕照　兒時模樣超萌

更多熱門

相關新聞

蔣萬安曬母年輕照　兒時模樣超萌

蔣萬安曬母年輕照　兒時模樣超萌

國民黨立委蔣萬安在母親節這天曬出媽媽的年輕照，其兒時超萌模樣也曝光，讓許多網友大讚「媽媽超正」、「媽媽時髦又漂亮」。

還有52家防疫旅館「混住」？　林為洲盼公布

還有52家防疫旅館「混住」？　林為洲盼公布

羅智強：總統府發言人酒駕　有民進黨當靠山就沒差

羅智強：總統府發言人酒駕　有民進黨當靠山就沒差

快訊／蔣萬安還原蟑螂之亂　「驚訝！看到也覺得太多隻了」

快訊／蔣萬安還原蟑螂之亂　「驚訝！看到也覺得太多隻了」

如果是台北市長如何處理蟑螂襲雙北警？　蔣萬安8字回應

如果是台北市長如何處理蟑螂襲雙北警？　蔣萬安8字回應

關鍵字：

台北市長羅智強林為洲蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

婆婆生日當眾酸不會做人　媳婦反嗆爆華麗K.O

劉沛緹燦笑緊擁陳志強！曾智希全程盯場

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面