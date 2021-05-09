羅智強表態選台北市長　林為洲點名蔣萬安：來一場光明磊落的典範初選

▲羅智強、蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝、記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

2022台北市長選舉，國民黨中除了立委蔣萬安呼聲高外，已表態投入黨內初選的台北市議員羅智強也勤跑基層累積聲量，為宣傳反萊豬公投，已在台北市街頭宣講超過400場。國民黨立委林為洲9日在臉書發文肯定羅智強的態度，還不忘點名蔣萬安，盼兩人來一場光明磊落的初選典範。

林為洲貼文寫道，「羅智強，贊！宣布參選台北市長初選，與蔣萬安來ㄧ場光明磊落的初選典範！國民黨需要這樣的態度。要參選黨主席的人，加油！」羅智強在該篇貼文下留言「一定和萬安來一場光明磊落，君子合作的典範初選」；國民黨副秘書長李彥秀也說「一起加油！良性競爭！」

另外，台北市議員游淑慧昨天也在臉書發文肯定羅智強的「先公後私」，游淑慧指出，雖然羅智強已經在台北市街頭街講超過四百場，但很多市民可能還是不知道：羅智強已經宣布參選明年的北市長，原因就是因為他堅持「先公後私」，先拚民生公投，再拚個人選舉。

游淑慧說，羅智強想要了解市政，所以先到市議會服務四年；為了先護食安，暫時放下市長選舉佈局，在她看來，羅智強是有點笨的政治人物。不過，游淑慧認為，從政的人，除了選舉和選票外，還應該要有更多原則、堅持和擔當，也希望羅智強的堅持能被肯定。