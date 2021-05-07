還有52家防疫旅館「混住」？　林為洲：應公布讓民眾「趨吉避凶」

▲華航諾富特飯店。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者蘇晏男／台北報導

華航諾富特飯店群聚釀多起本土案例，外界將矛頭指向業者讓一班旅客和檢疫客混住的管理疏失，然而交通部觀光局透露，全台有52間觀光旅館有混住情形。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥7日澄清，沒有混住現象；但國民黨立委林為洲仍透過臉書表示，將提案要求檢討。

交通部觀光局透露全台有52間混住觀光旅館，但由於這些旅館沒有公布名單，讓民眾感到憂心，因此未來是否針對混住的政策進行調整？莊人祥7日下午在指揮中心記者會上表示，澄清一下，並沒有混住現象，一定是「分層」，目前不到2成的防疫旅館是分層，但這部分一定是經當地主管機關審核通過，不會有人員交流情況發生。

指揮官陳時中則說，政府訂定的防疫旅館會分成「獨棟」、「分棟」或「分層」，各有該遵守的相關規矩，請各地方政府再去檢視一遍防疫旅館的整體流程，未依規定者最好不要做，但若照規定做好的，基本上是安全的。

晚間，林為洲在臉書分享該訊息，並寫道，「全台還有52家旅館有混住的情形！即使因爲防疫隔離量能的因素，不得已，最少應公布週知，讓民眾可以『趨吉避凶』吧！本辦將提案要求檢討」。

▼林為洲7日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林為洲）