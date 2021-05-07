羅智強：總統府發言人酒駕　有民進黨當靠山就沒差

▲總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

資深媒體人黃暐瀚母親遭酒駕撞死，社會各界震驚，是否該提高酒駕罰責也引起討論。台北市議員羅智強7日表示，現在單純未肇事的酒駕，已可罰到12萬，但是對社會上層人士而言，效果很有限，他也舉例，現任總統府發言人Kolas Yotaka、黨產會主委的林峯正都有酒駕前科，「有黨當靠山，酒駕也沒差」。

羅智強表示，2017年後，在酒駕造成的交通事故中，傷者逐漸減少、死者越年年增加，這是否表示，酒駕者車速，越來越快？

羅智強指出，現在單純未肇事的酒駕，已經可以罰到12萬，對一般人民，可以說「有痛到」，但是對社會的上層，要用金錢的懲罰產生嚇阻力，效果很有限，民進黨的政府官員，也不乏曾經酒駕者

羅智強說，包含Kolas Yotaka和林峯正，民進黨任用許多的酒駕者，這些人的酒駕並沒有影響到政治上的發展，這更造成了錯誤的示範，好像說只要繳得起罰金，有黨當靠山，酒駕也沒差。

他也以自身為例表示，有一次遇到一位民眾堅持要灌他酒，他被逼的受不了說「這位大哥，我不是民進黨」，那位民眾楞了一下反問「什麼意思？」，他接著說「民進黨的人酒駕被逮，不影響政治發展，我羅智強只要被抓一次，馬上就得退出政壇」，那位民眾馬上說「那你不要喝了！我們還需要戰將監督民進黨！」

「民主進步黨變相成為酒駕進步黨。」羅智強說，有論者提出，「酒駕者拘留」的方向，是可以考慮的方向，有錢有勢、有黨當靠山的人不怕罰錢，但絕對怕關3天。