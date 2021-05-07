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驚悚畫面曝！9歲童遭10同學「壓裂頸椎」　母痛哭怒告安親班名師

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名9歲陳姓小學三年級女學生，在某安親班遭10多名同學「泰山壓頂」，導致女學生頭暈、腳麻，到醫院檢查後，發現椎間盤破裂、頸椎骨裂，纖維環破掉。家長詢問得知，是外籍老師要求10多名同學把手放在她頭上，但因重心不穩跌倒，結果害女兒被重壓。媽媽與爸爸7日出面痛哭表示，女兒的痛苦實在太折磨人了。

家長在臉書社團爆料公社發文，指出2021年3月5日9歲女兒在基隆某安親班上課，外籍教師帶動唱時不慎，導致女兒頸部被10多名學生「泰山壓頂」長達16秒鐘。女兒在返家後，不斷喊脖子痛，且出現頭暈、腳麻，直到近日經過醫院檢查，才發現疑似椎間盤破裂。

▲9歲女遭10同學「集體壓裂頸椎」畫面曝 母親痛哭怒告安親班外籍師。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲9歲女遭10同學「集體壓裂頸椎」畫面曝，母親痛哭怒告安親班外籍師。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

媽媽7日出面表示，每天都帶9歲的女兒定期去看醫生，60天有40天都在跑醫院，一天跑了2、3家醫院就診，很努力在讓女兒不痛，但是她還是沒有不痛啊！每天還是很痛，症狀越來越嚴重。

媽媽說，女兒都帶著護頸到學校上課，都躺在保健室，一躺就躺了好久，頭暈、頭痛、想吐，然後後腳小腿、大腿會酸麻。6日又再去醫院照了3次MIR，照了頸椎橫切面，才確定纖維環破掉。

▲9歲女遭10同學「集體壓裂頸椎」畫面曝 母親痛哭怒告安親班外籍師。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲媽媽與爸爸7日出面痛哭表示，女兒的痛苦實在太折磨人了。

媽媽提到，醫生說沒有癱瘓算運氣好，如果在施加一點力道就斷了直接癱瘓，一聽到腳都軟了，已經2位醫生跟我這麼說。我女兒都受傷了，誰願意保障我女兒權利。我跟負責人說，只要開一張白紙黑字「你們會負責這件事情」，但他們不願意。但安親班老師都會陪同著我們一起去付診療費。

媽媽希望安親班能有個誠意的道歉，女兒已經痛了2個月，都不願意有個誠意的道歉。6日媽媽向安親班表示要PO文，下午才我與女兒約在咖啡店，負責人跟外籍老師才跟我女兒道歉，我真的不知道該怎麼辦，但我要維護我女兒的權利。家長同時也貼出報案三聯單，控告安親班負責人及外籍老師，警方接獲報案後，依過失傷害移送外籍老師與負責人。

何嘉仁基隆大武崙分校9歲女童補習遭集體壓頭（圖／翻攝爆料公社）

▲▼家長發文控訴小三女兒被壓頸。（圖／翻攝爆料公社，下同）

何嘉仁基隆大武崙分校9歲女童補習遭集體壓頭（圖／翻攝爆料公社）

▲▼小三女兒被壓頸。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼小三女兒被壓頸。（圖／翻攝爆料公社）

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