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吃披薩攏謀揪！女銷售氣炸開告　公司要賠87萬元

▲披薩。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲公司聚餐吃披薩，女子沒被揪到，氣炸開告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

為了增進員工之間的情誼，不少公司都會辦理聚餐。不過，英國一家汽車經銷商聚餐時，時常忽略某位女銷售員，最後女銷售員告上法院，公司因此必須賠償2萬3,000英鎊（約新台幣87萬元）。

根據《每日鏡報》報導，女銷售萊維卡（MalgorzataLewicka）在赫默爾亨普斯特德（Hemel Hempstead）的汽車經銷商任職，經銷商每個月最後一個週五都會舉行「披薩星期五」的聚餐活動，購買披薩等食物，所有員工一起共享。

▼自從萊維卡被降成兼職人員，就再也沒有被邀請參與聚餐活動。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲▼披薩。（圖／免費圖庫pxhere）

萊維卡2018年還被公司降成兼職人員，每次都被排除在活動之外，2019年正式被裁員，身為單親媽媽，頓失經濟依靠，加上受到不平等待遇，決定將前東家告上法院。

對此，公司回覆，由於聚餐時間不固定，加上萊維卡是兼職人員，比一般員工還早下班，因此沒有發出邀請。不過，法院依照相關事證，判定萊維卡受到歧視性待遇，加上公司以「單親媽媽」為由解雇萊維卡，對萊維卡造成打擊，公司必須賠償感情、收入損失，合計2萬3,000英鎊（約新台幣87萬元）。

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