印度連4天40萬確診！專家曝「變種病毒害的」　高傳播力疫苗擋不住

記者葉睿涵／綜合報導

印度衛生部在過去的24小時內新增超過40.3萬宗新冠確診病例，連續4天創下破40萬人染疫的紀錄，讓總確診人數達到2230萬人。另外，印度過去24小時的死亡病例高達4092宗，使死亡總人數上升至24萬2362人。世界衛生組織的專家表示，印度居高不下的確診人數與國內猖獗的變種病毒有關，而專家也懷疑，印度官方公佈的死亡人數與確診病例數被嚴重低估。

綜合路透社與《今日印度》報導，儘管印度政府十分努力地想要將疫情控制住，但其醫療與公衛系統已明顯不堪重負。世衛的印度首席科學家斯瓦米娜坦（Soumya Swaminathan）8日在接受採訪時表示，印度疫情惡化的原因，與該國去年10月發現的變種病毒B.1.617有關，從印度如今的情況看來，這是一種傳播力極強的病毒，而且它可能有能力可以對抗疫苗或康復者體內所產生的抗體。

▲印度新冠疫情依舊嚴峻。（圖／路透）

斯瓦米娜坦補充，世衛目前已將B.1.617病毒列入「憂慮變種」（variant of concern）的名單內，因為世衛認為，此變種病毒更具危險性、致命性和傳播力。不過，斯瓦米娜坦認為，印度的病例數和死亡人數急劇增加，不能只歸咎於B.1.617變種病毒，因為印度近來常有人放鬆警惕，未戴口罩就進行「大規模群聚活動」，才讓疫情失控。

她強調，由於印度的檢測能力有限，疫情形勢可能被「嚴重低估」，雖然印度試圖擴大疫苗接種計劃來控制疫情，但單靠疫苗是不夠的，印度的13億人口中，目前只有大約2%的人接種疫苗，「要達到70%至80%的覆蓋率，需要長達數月，甚至幾年的時間」，以目前的傳播速度看來，相信印度未來一段時間內，只能仰賴公衛和社交距離等措施，來減慢傳播速度。

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