諾富特飯店又爆穿「雨衣」送餐　員工控高層草菅人命

▲諾富特飯店員工指控，飯店主管僅提供雨衣、手套及口罩讓員工替檢疫客送餐。（圖／記者沈繼昌攝）

記者楊蕓／台北報導

諾富特飯店群聚染疫事件延燒，新北市議員葉元之9日再接獲飯店員工爆料，指餐廳員工替檢疫客送餐時，竟未穿著防護衣，僅穿「雨衣」送餐，讓員工直接暴露在危險環境中，葉元之痛批，諾富特飯店是華航所有，至今卻沒有看到任何高層出面，真的不像話。

葉元之指出，他再接獲諾富特飯店員工爆料，首先，檢疫客的餐點部分，由餐廳外場員工負責送，送到檢疫客房間門外的桌上，再由檢疫客出來拿。但飯店主管認為防護衣的成本太高，所以只提供雨衣、手套及口罩，雨衣也是重複穿。

葉元之表示，送餐有兩個風險，第一、若檢疫客有染疫，在開門出來拿餐的時候，就有可能造成門口環境污染，員工又沒好的防護，直接暴露在危險環境中；第二、員工雨衣重複穿，若雨衣沾染病毒，放置雨衣處是否也被汙染。

其次，一館員工餐廳，是外包給外面的團膳公司。該公司有派一位固定的阿伯在員工餐廳煮飯，也會搭配一到二位女性廚工。阿伯休假時，則有其他的阿姨代替阿伯供餐。

葉元之表示，若按照指揮中心說法，先前飯店外包水電工，有可能在員工餐廳染疫，那阿伯跟阿姨也都是屬於高風險一族，是否被要求隔離？而且，這家團膳公司還有做其他機關學校的生意，阿姨們換來換去，在這段期間有無到其他地方幫忙供餐，這傳播鏈指揮中心是否掌握？

葉元之表示，員工們為何一直出來爆料，就是覺得飯店高層草菅人命，對於防疫相當輕忽，也希望指揮中心疫調及隔離可以確實。他也批評，諾富特飯店是華航所有，華航是上市公司，也是政府可以實質控制的企業，一堆民進黨人在內任高官，事件過這麼久了，至今沒有看到華航高層出面，像話嗎？對飯店開罰，這些坐領高薪的華航高層，會有一絲痛癢嗎？