　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

諾富特飯店又爆穿「雨衣」送餐　員工控高層草菅人命

▲桃機諾富特飯店外都是身穿防護衣人員，架起封鎖線防止人員場進入。（圖／記者沈繼昌攝）

▲諾富特飯店員工指控，飯店主管僅提供雨衣、手套及口罩讓員工替檢疫客送餐。（圖／記者沈繼昌攝）

記者楊蕓／台北報導

諾富特飯店群聚染疫事件延燒，新北市議員葉元之9日再接獲飯店員工爆料，指餐廳員工替檢疫客送餐時，竟未穿著防護衣，僅穿「雨衣」送餐，讓員工直接暴露在危險環境中，葉元之痛批，諾富特飯店是華航所有，至今卻沒有看到任何高層出面，真的不像話。

葉元之指出，他再接獲諾富特飯店員工爆料，首先，檢疫客的餐點部分，由餐廳外場員工負責送，送到檢疫客房間門外的桌上，再由檢疫客出來拿。但飯店主管認為防護衣的成本太高，所以只提供雨衣、手套及口罩，雨衣也是重複穿。

葉元之表示，送餐有兩個風險，第一、若檢疫客有染疫，在開門出來拿餐的時候，就有可能造成門口環境污染，員工又沒好的防護，直接暴露在危險環境中；第二、員工雨衣重複穿，若雨衣沾染病毒，放置雨衣處是否也被汙染。

其次，一館員工餐廳，是外包給外面的團膳公司。該公司有派一位固定的阿伯在員工餐廳煮飯，也會搭配一到二位女性廚工。阿伯休假時，則有其他的阿姨代替阿伯供餐。

葉元之表示，若按照指揮中心說法，先前飯店外包水電工，有可能在員工餐廳染疫，那阿伯跟阿姨也都是屬於高風險一族，是否被要求隔離？而且，這家團膳公司還有做其他機關學校的生意，阿姨們換來換去，在這段期間有無到其他地方幫忙供餐，這傳播鏈指揮中心是否掌握？

葉元之表示，員工們為何一直出來爆料，就是覺得飯店高層草菅人命，對於防疫相當輕忽，也希望指揮中心疫調及隔離可以確實。他也批評，諾富特飯店是華航所有，華航是上市公司，也是政府可以實質控制的企業，一堆民進黨人在內任高官，事件過這麼久了，至今沒有看到華航高層出面，像話嗎？對飯店開罰，這些坐領高薪的華航高層，會有一絲痛癢嗎？

ET快訊
快訊／北市河濱公園　驚見一具浮屍
全村強押「全裸洗門風」！23歲嫩妻遭公開偷腥片　崩潰自盡
快訊／27歲男送醫不治！　與7歲男童雙雙溺斃
7歲兒才喊「爸爸救我」…下秒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告
女大生訂高鐵票驚見「5折優惠」！ 內行人解密：這3時段買得到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

諾富特飯店又爆穿「雨衣」送餐　員工控高層草菅人命

優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

快訊／我駐印度外交官單日確診＋2　吳釗燮評估緊急因應方案

劉志斌赴美返台未隔離還主持月會？　海軍回應了

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：昔「促統」有骨氣現在是「被統」

陳以信公開大學時期「過肩飄逸長髮」與母合照！網驚：以為是姐妹

F-5E戰機事故有38起「人因」　空軍下令：飛行教官嚴禁謾罵學員

第一個沒媽媽的母親節　趙少康：我真的很想念妳

「三位媽媽同一個心願...」國民黨母親節溫馨喊話：堅決反對孩子吃萊豬

74.5%不認同九二共識　民進黨：馬英九、國民黨別沈溺在幻覺中

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

諾富特飯店又爆穿「雨衣」送餐　員工控高層草菅人命

優先國產豬破功！去年2月買進口豬　國防部：已增萊劑零檢出條款

快訊／我駐印度外交官單日確診＋2　吳釗燮評估緊急因應方案

劉志斌赴美返台未隔離還主持月會？　海軍回應了

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：昔「促統」有骨氣現在是「被統」

陳以信公開大學時期「過肩飄逸長髮」與母合照！網驚：以為是姐妹

F-5E戰機事故有38起「人因」　空軍下令：飛行教官嚴禁謾罵學員

第一個沒媽媽的母親節　趙少康：我真的很想念妳

「三位媽媽同一個心願...」國民黨母親節溫馨喊話：堅決反對孩子吃萊豬

74.5%不認同九二共識　民進黨：馬英九、國民黨別沈溺在幻覺中

慶祝「溫馨五月天」　正聲台東電台與聽友歡慶同樂

「到底能不能破門？」他急救火...撬開門賠8萬　消防員吐現實面

連續10次存款「一直行備註」感謝媽媽！　過來人曝慘例

最強三寶媽！攜愛女勇闖維也納奪弦樂獎　懂吃和牛開燒烤餐廳

英王室兄弟檔失和18個月！記者爆遭威廉疏離：只因「親近哈利」

寶可夢「超級球」真實版升級了！中間按鈕會發光　快納入訓練師收藏

五堅情唱完...粉絲跟著走人　動力火車上台委屈曝慘況

分房妻小腹隆起…男「1年↑沒做」氣炸！親媽出面挺媳　1句話打臉他

5個月孕肚太會藏！嫩媽停「婦幼車位」被挑釁　駕駛嗆：又沒懷孕

古早炒麵＋辣醬太誘人！台中經典早餐　傳香3代在地吃法一次曝　

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

增加育兒福利　蘇貞昌祝母親節快樂

幫許崑源女兒喬車位未果　店家遭飆罵「囂張三小」

學者：2025年後共軍犯台　或採「超地平線」作戰

賴品妤一張照讓網驚：曾玟學像「受」

空軍下令：飛行教官嚴禁謾罵學員

顏寬恒與草爺減肥插賭　他落敗了

確診足跡到訪內湖！鄰近湖光市場　北市環保局緊急消毒

公文比病毒慢　柯逆時中：我們的錯？

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

雲豹甲車偷換掉陸製零件、底盤漏油？　國防部

32年前國民黨政戰文宣曝　學者：現在是「被統」

印度單日確診高達40萬人　我駐印外交官已7人染疫

學者：沒有九二共識只能自求多福

陳以信大學時期「過肩飄逸長髮」照曝光

更多熱門

相關新聞

印度議員「示範喝牛尿」每天早上來一杯！

印度議員「示範喝牛尿」每天早上來一杯！

印度疫情持續延燒，總理莫迪（Narendra Modi）被批評政府防疫工作不力，而他所領導的印度人民黨（BJP）竟然有議員拍影片宣稱，牛尿可以防止人體感染新冠肺炎，不僅在影片中「親自試喝」，還建議民眾最好每天早上空腹飲用，效果最佳。然而，此說法完全未經醫學證實。

案1183桃園華泰逛街　業者回應了

案1183桃園華泰逛街　業者回應了

柯P酸公文跑比病毒慢我們的錯？　陳時中回應了

柯P酸公文跑比病毒慢我們的錯？　陳時中回應了

快訊／本土+0！新增1例境外移入

快訊／本土+0！新增1例境外移入

染疫機師夫妻足跡　陳時中說明

染疫機師夫妻足跡　陳時中說明

關鍵字：

諾富特華航新冠肺炎群聚感染葉元之陳時中

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

婆婆生日當眾酸不會做人　媳婦反嗆爆華麗K.O

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

劉沛緹燦笑緊擁陳志強！曾智希全程盯場

半夜如廁傳敲門聲！她開門遭怒瞪

小貨車時速飆破154公里遭罰8千！原廠1句話打臉警

雞排妹輸慘！陳沂放大「美尻照」逼掩面

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面