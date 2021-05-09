LIVE／急追「染疫飛行教官夫妻足跡」　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心今（9日）下午2點將召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情及防疫作為。華航染疫風暴再擴大，昨日新增2名病例，分別是案1183模擬飛行教官和案1184（案1183同住家人），確診後緊急進行相關疫調和足跡調查，預料記者會上將進一步公布。

案1183為本國籍50多歲男性，為某航空公司機師，今年4月19日及22日分別執勤至越南、泰國，4月28日擔任案1153模擬飛行訓練教官。4月24日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，4月29日接種第一劑AZ疫苗，但在5月4日出現全身倦怠，5月6日出現發燒，就醫採檢後確診，感染源待釐清。

案1184為本國籍50多歲女性，為案1183同住家人，因案1183檢驗陽性，於5月7日由衛生單位安排就醫採檢確診（Ct值23）。

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另外，搭載41名印度僑民的飛機昨日中午抵台，指揮中心發言人莊人祥表示，從印度來台者有44人，其中3人是持有居留證的外國人，入境時有4人通報過去14天內有症狀，已先安排機場採檢，其餘40人需在入住集中檢疫所24小時內完成採檢，結果將於記者會上說明。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）